Szczepionkowy „ekspert” Cezary Pazura rozpoczyna akcję promocyjną. Gdzie są prawdziwi fachowcy?

Kolejna odsłona kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. Od 1 stycznia w radiu możemy usłyszeć znajomy głos zachęcający do szczepień przeciw COVID-19. Cezary Pazura – znany i lubiany polski aktor oraz ambasador akcji #SzczepimySię, w krótkich spotach radiowych promuje rzetelne informacje na temat szczepionek.

Cezary Pazura, który został ambasadorem akcji #SzczepimySię w krótkich spotach radiowych zachęca Polaków do skorzystania ze szczepionek przeciw COVID-19. Aktor promuje tzw. rzetelne informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

– Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – rozpoczyna jeden ze spotów Cezary Pazura. Tutaj warto zaznaczyć, że mówienie o „bezpiecznych szczepionkach”, które nie przeszły wszystkich testów może być pewnym nadużyciem.

W kolejnym nagraniu aktor informuje, że szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. – Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach – podkreśla w jednym ze spotów Cezary Pazura.

Wizerunkowej kampanii towarzyszą działania informacyjne. Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Kampania informacyjna #SzczepimySię

Szczepionki przeciw COVID-19 to szansa na powrót do normalności. Narodowy Program Szczepień jest największą operacją logistyczną związaną ze zdrowiem Polaków. To również szereg działań informacyjnych oraz edukacyjnych, które mają na celu zachęcić do skorzystania ze szczepionki.

Trwa kampania informacyjna pod hasłem #SzczepimySię. Jest szeroko komunikowana za pomocą różnych środków masowego przekazu. W telewizji i Internecie walkę z koronawirusem ponownie wsparli aktorzy: Mateusz Banasiuk i Stanisław Banasiuk. W krótkim materiale wideo ojciec i syn zachęcają do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

W ślad za spotem wideo, wystartował także spot radiowy. Od 29 grudnia możemy usłyszeć spoty czytane przez profesjonalnych lektorów, które były inspirowane kampanią telewizyjną z udziałem aktorów. Natomiast od 1 stycznia w przestrzeni radiowej szczepionki promuje także aktor Cezary Pazura.

Na ulicach miast całego kraju zawisły billboardy. Akcja #SzczepimySię obecna jest również w mediach społecznościowych. Dołączyli do niej polscy sportowcy.

Eksperci zamiast celebrytów

Szkoda, że rząd zamiast prowadzić poważną debatę publiczną wysługuje się aktorami i celebrytami, bilbordami do promocji szczepionek, które budzą w społeczeństwie spore kontrowersje. Zdaje się, że w tej sytuacji pożądane byłoby zorganizowanie panelu rzetelnych dyskusji ekspertów, którzy są za szczepieniami i tymi, którzy są wobec nich bardziej sceptyczni.

Źródła: PAP, NCzas.com