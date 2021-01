Szwecja na drodze do całkowitej wymiany ludności. W 2020 roku przyjęła 3 razy więcej azylantów niż jej sąsiedzi razem wzięci

W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2020 r. Szwecja przyjęła prawie trzy razy więcej imigrantów ubiegających się o azyl niż jej sąsiedzi – Norwegia, Finlandia i Dania razem wzięci.

W 2020 roku z powodu pandemii zmniejszyła się imigracja w tym do Szwecji, choć i tak jest na niespotykanym poziomie dla północy Europy i jedną z najwyższych w Europie, jeśli brać pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych krajów.

Jak podaje Nyheter idag, w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2020 roku Finlandia przyjęła 1886 osób ubiegających się o azyl, Norwegia 1051 , a Dania tylko 531. Szwecja, tymczasem przyjęła 9,621 imigrantów ubiegających się o status uchodźców, czyli prawie trzy razy więcej, niż wszyscy jej sąsiedzi razem wzięci. Na drugim biegunie są mające dokładnie tę sama liczbę mieszkańców co Szwecja Węgry, które przyjęły 100 wniosków azylowych.

W ciągu 11 miesięcy 2020 roku Szwecja udzieliła 82 tysięcy zezwoleń na pobyt. To oznacza nieduży spadek w porównaniu z rokiem 2019 kiedy to wydano zezwolenie na pobyt 117 tysiącom imigrantów. W latach 2010-2020 Szwecja wydała 1,2 miliona zezwoleń na pobyt, a od apogeum kryzysu migracyjnego w 2015 roku kraj przyjmował rocznie dziesiątki tysięcy osób ubiegających się o azyl, a także wielu migrantów przybywających do kraju w ramach łączenia rodzin. To tzw. imigracja łańcuchowa, której niemal nie sposób powstrzymać. Kolejni imigranci ściągają kolejnych członków swych rodzin.

Obecnie szacuje się, że co piąty obywatel liczącej sobie 10 milionów mieszkańców Szwecji urodził się poza krajem. Osób o korzeniach imigranckich jest oczywiście znacznie więcej. Praktycznie cały wzrost populacji Szwecja zawdzięcza imigrantom. Temu, ze przybywają do Szwecji i temu, że mają urodzone w Szwecji potomstwo. Wedle różnych szacunków może okazać się, że około 2045 roku większość mieszkańców Szwecji będzie imigrantami, albo będzie miało imigranckie pochodzenie. Od niemal całkowitej zmiany demografii kraju Szwedów dzieli już tylko jedna generacja.