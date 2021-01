Izraelski deputowany zaraził się koronawirusem 10 dni po zaszczepieniu

To kolejny zarażony koronawirusem deputowany Knesetu. Z tym, że akurat on zaszczepił się już 10 dni wcześniej. Tydzień wcześniej zachorowało dwóch innych dwóch posłów, a także kilku pracowników parlamentu.

Tuż przed nim pozytywny wynik testu miał jeszcze deputowany Yoav Ben-Tzur z także z religijnej partii Szas (Sefradyjska Partia Strażników Tory).

Eichler ma 65 lat. Wydał oświadczenie, że czuje się jednak dobrze. Eichler otrzymał pierwszą z dwóch dawek szczepionki Pfizer. Nie wiadomo, czy przyjmie drugą dawkę. Szczepionka Pfizer nie jest w pełni skuteczna przed przyjęciem dwóch dawek, co wyjaśnia zakażenie deputowanego.

Do tej pory najciężej zakażenie przechodził David Bitan z partii Likud. Był nadal hospitalizowany, chociaż jego stan zdrowia się poprawiał. W Izraelu zarażeni już byli w ostatnich miesiącach minister zdrowia Yaakov Litzman, minister imigracji Pnina Tamano-Shata, minister ochrony środowiska Gila Gamliel, minister ds. Jerozolimy Affairs Rafi Peretz i kilku innych ważnych polityków.

Na kwarantannę wysyłano z kolei m.in. samego premiera Benjamina Netanjahu, czy szefa sztabu armii Aviva Kohaviego. Masowy program szczepień trwa w Izraelu od 20 grudnia. Według Ministerstwa Zdrowia liczba osób, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, wynosiła tu blisko miliona, czyli ok. 12% populacji.

