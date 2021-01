„Kaktusy” roku 2020 dla firm, które zawiodły klientów

Jak co roku, francuski magazyn „60 milionów konsumentów” przyznał wątpliwe „wyróżnienia” dla firm, czyli tzw. „kaktusy” za nabijanie klientów butelkę. W tym roku spory wpływ na wyniki miała mniemana pandemia koronawirusa i „zamykanie” branż.

Pewnie dlatego w tym rankingu na czoło wysunęła się firma Go Voyages-Opodo należąca do grupy E-Dreams z Barcelony. Lionnel Maugain z magazynu konsumentów wskazuje, że przyznanie „złotego kaktusa” Go voyages-Opodo, firmy zajmującej się turystyką online to efekt pandemii.

To w branży turystycznej w 2020 roku było najwięcej sporów sądowych oraz skarg i reklamacji klientów. Go voyages-Opodo z grupy E Dreams ma problemy z zaspokojeniem roszczeń klientów. Dodatkowo firma reagowała na pandemię i konsekwencje kryzysu bardzo wolno.

Chodzi tu może nawet setki tysięcy niezadowolonych klientów. Stąd „kolosalna irytacja”, która przyniosła im „złotego kaktusa”.

Drugie miejsce zajęła firma Leetchi organizująca zbiórki pieniędzy w interencie, czyli fundraisingiem. Firma miała problemy z weryfikacją i obsługą klientów, co spowodowało zablokowanie pieniędzy z wielu zbiórek.

Kolejny „kaktus” trafił do firmy energetycznej, włoskiej grupy ENI, dostawcy energii. W jej przypadku odnotowano tysiące skarg na błędne faktury, czy trudności w rozwiązywaniu umów. ..

Kłująca „nagroda” czeka też importerów sezamu z Indii. Wiele produktów trzeba było wycofać ze sklepów, bo sprowadzona jesienią partia sezamu była skażona. W Indiach sezam został skażony dwutlenkiem etylenu, uznanym za rakotwórczy.

Sezam trafił wielu produktów, jak ciastka, chleb, suchary, batony, gotowe dania. Znalazł się przez to także w wielu „produktach ekologicznych”.

„Kaktus” za Niebezpieczny Produkt Roku pojedzie jednak do USA. Chodzi o krzesełko dla dzieci, które może też być kołyską. Okazało się po prostu niebezpieczne dla niemowląt i grozi nawet ich uduszeniem. Uniwersytet Nauk Medycznych w Arkansas wskazał ryzyko uduszenia jeśli leżaczek zostanie przechylony o więcej niż dziesięć stopni.

Sprzęt został zakazany w Stanach Zjednoczonych po doliczeniu się stu zgonów. Chodzi o model krzesełka firmy Fisher-Price.

Źródło: France Info