Lewicowy totalitaryzm w natarciu. Policja pilnuje kibiców protestujących przeciwko gestom poddaństwa wobec marksistów z BLM

Policja w walijskim Swansea pilnuje kibiców przed stadionem miejscowego klubu. Ci protestują przeciwko temu, iż piłkarze wykonują wiernopoddańczy gest klękania przed rasistowską organizacja BLM.

W sobotę przed meczem z Watford Władze Swansea wysłały przed miejscowy stadion dodatkowe siły policji, by pilnowały gromadzących się tam kibiców.

Zadaniem funkcjonariuszy było pilnowanie, by nie doszło do protestów przeciwko upadlającemu zachowaniu zawodników klubu. Ci bowiem klękają przed rozpoczęciem każdego meczu.

Ten gest miał symbolizować protest przeciwko rasizmowi. Tymczasem stał się gestem poddaństwa wobec skrajnej lewackiej i rasistowskiej organizacji BLM i symbolem inwazji ideologii politpoprawności.

W czasie poprzednich dwóch meczów kibice gromadzili się przed stadionem, by buczeniem, gwizdami i trąbieniem dać znać co myślą o zaprowadzaniu politpoprawności w piłce nożnej, o poddawaniu się przez piłkarzy upadlającym gestom.

Kibice nie mogą na stadionie pokazać co myślą, bo te z powodu pandemii są dla nich zamknięte.

Kibice mówią, iż ich protest nie ma nic wspólnego z rasizmem, a wymierzony jest w marksistowski ruch Black Lives Matter, który szerzy nienawiść przeciwko białym. Na Twitterze jeden z użytkowników napisał, że grupa kibiców protestuje przeciwko klękaniu graczy, co ma „symboliczne znaczenie dla marksistowskiej polityki BLM”.

„Pamiętajcie co to oznacza, co oznacza i co zrobiło BLM Polityka powinna być trzymana z dala od piłki nożnej i sportu” – dopisał inny.

„To nie jest przeciwko murzynom, to przeciwko rasistom z BLM, którzy chcieliby mieć na celowniku każdego , kto nie zgadza się z nimi i ich marksistowskim programem” – napisał inny.

Kibice wskazują wprost, że zabrania się im mieć inne poglądy niż BLM.

Władze kilku angielskich klubów, gdzie doszło do protestów kibiców przeciwko upadlającemu się zachowaniu piłkarzy i działaczy, wydały niektórym osobom zakazy stadionowe.

Angielski Związek Piłki Nożnej grozi, że będzie monitorował zachowania kibiców i wyłapywał tych, którzy protestują przeciwko wiernopoddańczym gestom.

Kilka europejskich klubów, jak rosyjski Krasnodar zostało oskarżonych o rasizm po tym, jak nie klęczało w Anglii przed meczami Ligii Mistrzów.