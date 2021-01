Nie tylko koronawirus. Rząd wprowadził w tym roku kolejne obowiązkowe szczepienie

Od tego roku obowiązkowe staje się szczepienie niemowląt przeciw rotawirusom. Niektórzy podkreślają jednak, że kolejne obowiązkowe szczepienie jest zbędne. Postulują m.in. refundację z kieszeni podatników.

Do tej pory szczepienie niemowląt na rotawirusy było zalecane, ale dodatkowe.

Przy czym koszt jednej szczepionki wynosił 250-380 zł. W zależności od jej rodzaju, potrzebne są dwie lub trzy dawki.

To już kolejny „kontrowersyjny” krok polskiego rządu w sprawie szczepień w dobie mniemanej pandemii.

„Wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza kolejnej szczepionki w okresie, gdy wielu Polaków powątpiewa w skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 oraz dyskutuje o jej skutkach ubocznych, może być strzałem w kolano” – zaznacza Bezprawnik.

Kontrowersje wzbudza także fakt, że kalendarz obowiązkowych szczepień niemowląt już i tak jest przepełniony. Co więcej, szczepionkę przeciwko rotawirusom podaje się w okresie do 6. do 24. lub 32. tygodnia życia. A wtedy obowiązkowych szczepień jest najwięcej.

Mimo ryzyka ciężkiego przebiegu choroby wywołanej przez rotawirusy do tej pory w Polsce szczepione było co czwarte dziecko.

Powodem zazwyczaj nie były jednak kwestie finansowe, a wielu lekarzy odradzało szczepionkę. Co więcej, wśród dzieci także zdarzają się alergicy z silnymi reakcjami poszczepiennymi.

Rotawirusy są czynnikami, które najczęściej wywołują biegunki zakaźne u niemowląt i małych dzieci od 4. do 24. miesiąca życia. Najcięższy przebieg występuje u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, ze względu na szybkie odwodnienie organizmu.

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową lub kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zanieczyszczonymi powierzchniami, a także przez wodę pitną. Ponadto źródłem zakażenia mogą być również produkty niewymagające obróbki cieplnej – takie jak owoce czy warzywa.

Koszt rozszerzenia kalendarza obowiązkowych szczepień w tym roku wyliczono na ponad 131 mln zł. Obowiązek szczepień obejmie dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 roku.

