Piwo bez akcyzy. Rząd „rozwiązuje” problem, który sam spowodował

Ministerstwo Finansów zwalnia przeterminowane piwo z akcyzy. Resort okazał „miłosierdzie” i nieco złagodził warunki tej procedury. Jest to istotna zmiana w dobie zarządzonego przez władze lockdownu gastronomii. Piwo, którego z oczywistych względów nie zdołali wypić klienci, jest teraz zwracane do browarów.

23 grudnia 2020 roku podpisano rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. Zezwala ono na to, aby browary, którym przedsiębiorcy zwracają alkohol, mogły łatwiej uzyskać zwrot akcyzy.

Wydłużono okres, za który można się starać o zwrot. W czerwcu 2020 roku ogłoszono bowiem zmiany obejmujące tylko czas do 31 grudnia 2020 roku. Teraz rządzący nie wpisali już konkretnej daty. Teraz można się o to starać do szóstego miesiąca następującego po miesiącu, kiedy rząd odwoła stan epidemii na terenie Polski.

Zmieniono też zasady dotyczące określania za zniszczenie jakiego piwa można starać się o zwrot akcyzy. Wcześniej pod uwagę brano tylko te trunki, które w momencie przekazania do browaru były już przeterminowane. Teraz brana pod uwagę jest data zniszczenia piwa. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy mogą zwracać do browarów alkohol, który jest bliski utraty daty ważności – a z powodu koronarestrykcji nie będzie mógł zostać wykorzystany w restauracji czy barze.

Kontrole i biurokracja

Jednak pozostałe warunki się nie zmieniły. Proces niszczenia alkoholu wciąż jest obwarowany wieloma obostrzeniami i baczną kontrolą urzędów skarbowych.

Żeby browar mógł uzyskać zwrot akcyzy za piwo, produkt musi zostać zniszczony w składzie podatkowym, w miejscu produkcji piwa lub w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów, ale tylko za wcześniejszą zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego i w obecności przedstawiciela urzędu celno-skarbowego.

Naczelnik może jednak, na wniosek podatnika, zgodzić się na brak obecności przedstawiciela urzędu. Wówczas jednak podatnik musi złożyć w terminie trzech dni od dnia, w którym zniszczono piwo, oświadczenie potwierdzającej dokonanie tej czynności.

Co więcej, niezależnie od tego, gdzie alkohol ma być zutylizowany, jeszcze przed rozpoczęciem tej procedury podatnik musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym zamiarze. W informacji podana musi być data, godzina, miejsce oraz ilość piwa, które zostanie zniszczone. Potwierdzeniem dokonanego zniszczenia jest natomiast protokół sporządzony przez podatnika. Musi on być przez podpisany przez niego oraz przez przedstawiciela urzędu celno-skarbowego. Ponadto dokument musi zawierać także: datę zniszczenia piwa, przyczynę zniszczenia piwa, ilość zniszczonego piwa w hektolitrach – osobno dla każdego rodzaju piwa, które ma inne wskazanie liczby Plato oraz sposób zniszczenia piwa.

Akcyza na piwo wynosi 8,57 zł od 1 hektolitra, za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Szacuje się więc, że w półlitrowej puszcze piwa akcyza wynosi około 50 gr. Kwota ta może być wyższa w przypadku produktów bardziej renomowanych – z większym procentem ekstraktu.

Źródło: bezprawnik.pl