Polacy o nowym roku. Duża część porzuciła wszelką nadzieję [SONDAŻ]

Polacy nie są zbyt dużymi optymistami. Sondaż pokazał co myślą o roku 2021.

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok pandemii i zrujnowania gospodarki działaniami rządu. Jednak badania pokazują, że Polacy obawiają się, iż rok 2021 będzie jeszcze gorszy.

Pracowania SW Research przeprowadziła sondaż, w którym pytała Polaków o to, jaki ich zdaniem będzie rok 2021. Wyniki opublikowała sobotnia „Rzeczpospolita”.

Aż 25,5 proc. odpowiedziało, że rok 2021 będzie taki sam jak rok 2020. To co czwarty ankietowany.

Z kolei 16,6 proc. obawia się, że rok 2021 będzie jeszcze gorszy niż rok 2020. 18,9 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Optymistami, którzy wierzą, że rok 2021 będzie lepszy jest tylko 39 proc. ankietowanych.

– Szczególnie pozytywnie nastawieni do nadchodzącego nowego roku są młodzi do 24 lat (53 proc.), z wykształceniem średnim (42 proc.), zarabiający od 2001 do 3000 zł (44 proc.) oraz mieszkańcy miast od 200 do 500 tys. mieszkańców (44 proc.) – podsumowuje wyniki Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

– Jeden na czterech ankietowanych spodziewa się, że nadchodzący rok będzie taki sam jak mijający 2020 rok. Natomiast niemal 17 proc. badanych jest negatywnie nastawionych do 2021 roku. Częściej mężczyźni – niemal jeden na pięciu uważa, że nadchodzący rok będzie gorszy niż obecny, kobiety – 14 proc. Sceptycznie nastawione do nowego roku są najczęściej osoby pomiędzy 35 a 49 rokiem życia (19 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (24 proc.), zarabiający powyżej 5000 zł (23 proc.), oraz mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (29 proc.) – dodaje prezes SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita