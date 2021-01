Przepadł statek pasażerski z ludźmi na pokładzie. Kilkudniowe poszukiwania nie przyniosły efektu

Pomiędzy Bahamami a Florydą zaginął niewielki statek pasażerki. Amerykańska Straż Przybrzeżna przerwała poszukiwania po trzech dniach niepowodzenia.

9-metrowy statek Mako Cuddy Cabin opuścił w poniedziałek wyspy Bimini i następnego dnia miał dotrzeć do oddalonego o około 130 kilometrów miasta Lake Worth na Florydzie.

We wtorek straż przybrzeżna USA została poinformowana, że jednostka nie dotarła do celu i nie wiadomo, co się z nią dzieje.

Akcja poszukiwawcza była prowadzona przez trzy dni na morzu i z powietrza z udziałem służb ratowniczych. Przeszukano obszar o powierzchni 44 000 km2. Nie natrafiono na żaden ślad i oszukiwania zostały zawieszone.

– Nasze myśli i modlitwy kierujemy do rodzin zaginionych osób. Zachęcam każdego, kto ma informacje o osobach na pokładzie, do jak najszybszego skontaktowania się z nami – oświadczył kapitan dowodzący poszukiwaniami.

Na statku przebywało 20 osób. Rzecznik Straży Przybrzeżnej powiedział, że poszukiwania będzie można wznowić, jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe informacje lub tropy w sprawie.