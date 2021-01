THE BEST OF 2020: Michalkiewicz o Cejrowskim, Sakiewiczu i banksterach [VIDEO]

Przypominamy najlepsze wystąpienia cenionego felietonisty Stanisława Michalkiewicza. Co Michalkiewicz uważa o Wojciechu Cejrowskim, akolitach PiS i banksterach?

Stanisław Michalkiewicz jest jednym z najstarszych autorów „Najwyższego Czasu!” i popularyzatorów idei wolnościowych w Polsce. Jego wideoblogi są jednymi z najchętniej oglądanych w sieci.

Michalkiewicz w ostatnich miesiącach kilkukrotnie był gościem naszej telewizji. Dziś przypominamy jego najlepsze wystąpienia.

„Sądzę, że w oczach naczelnika państwa i jego pretorianów Konfederacja może uchodzić za największe zagrożenie, dlatego, że jeżeliby się umocniła, zagroziłaby i to w sposób skuteczny, monopolowi PiS na prawą stronę sceny politycznej. Gdyby Jarosław Kaczyński się „przeziębił” i gdyby PiS nie przetrzymało tego eksperymentu, to bardzo szybko (Konfederacja – red.) by zmarginalizowała Prawo i Sprawiedliwość o ile w ogóle PiS jeszcze by na scenie politycznej pozostało” – mówił Stanisław Michalkiewicz w odpowiedzi na utyskiwania Tomasza Sakiewicza o tym, że Konfederacja jest sojusznikiem Platformy Obywatelskiej.

„Lubię Wojciecha Cejrowskiego, ale na jego opiniach we wszystkich możliwych sprawach to bym jednak nie polegał” – ocenił z kolei zarzuty Cejrowskiego, który zaatakował Janusza Korwin-Mikkego za rzekomo prorosyjskie ciągoty.

Ponadto Stanisław Michalkiewicz już w połowie 2020 roku zauważył, że czas POPiS-u się kończy. PO już się „nachapała” władzą i zużyła, część uciekła do PiS, a pozostali nie mają alternatywnych rozwiązań dla socjalistów z PiS.

Źródło: Tomasz Sommer Extra