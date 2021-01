Unijny cham i fanatyk w natarciu. Guy Verhofstadt wyzywa od głupków i masochistów

Poseł do Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadt określił większość Brytyjczyków mianem skrajnych głupców. Tak eurokrata po raz kolejny skomentował Brexit.

Były premier Belgii i jeden z najbardziej fanatycznych eurokratów Verhofstadt w noworocznym wywiadzie dla dziennika „The New European” po raz kolejny skomentował Brexit.

Przy okazji udało mu się obrazić ponad połowę Brytyjczyków, którzy głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. Powiedział, że zrealizowali swe prawo do „pożądania rzeczy skrajnie głupich”.

– Jest jeden przypadek”, pisał Dostojewski, i tylko jeden, kiedy człowiek może celowo i świadomie pragnąć czegoś, co jest wręcz szkodliwe, nawet głupie, nawet skrajnie głupie. A mianowicie, by pokazać, że ma prawo pożądać tego, co jest nawet skrajnie głupie. I to, że nie jest zobowiązany do pragnienia tylko tego, co inteligentne. Dla mnie taką sprawą jest Brexit – powiedział Verhofstadt.

Belgijski eurokrata powiedział dalej, że „nikt przy zdrowych zmysłach” nigdy naprawdę nie wierzył, że opuszczenie Europejczyka „byłoby konstruktywną rzeczą”, a mimo to Brytyjczycy zdecydowali się „potwierdzić swoje prawo do bardzo spektakularnego samookaleczenia się i zniszczenia się”.

Według niego, to efekt jakiejś „masochistycznej, żadnej krwi postawy”.

Verhofstadt wierzy, że prędzej, czy później Brytyjczycy znów będą chcieli wstąpić do Unii Europejskiej. Zdecydować maja o tym młode pokolenia.

– Nikt w wieku poniżej 22 lat nie miał wpływu na straszną decyzję , która zrealizowała się w tym tygodniu (ostateczne opuszczenie Unii – przyp. red.) – mówił 67-letni polityk z Belgii. –Ci, którzy mieli tyle lat, aby głosować w czasie referendum, przeważnie głosowali za pozostaniem. Cokolwiek wydarzy się później, to młodsze pokolenia same zadecydują o swojej przyszłości. W pewnym momencie, w ten czy inny sposób, wrócą do europejskiej rodziny – mówił o swych marzeniach Verhofstadt .

Pycha, arogancja pogarda jaka ludziom okazują tacy jak Verhofstadt to prawdopodobnie jeden z powodów dla których, Brytyjczycy opuścili Unię. Trudno się dziwić, iz naród, który ma kilkaset lat tradycji demokracji nie chce wysłuchiwać pouczania ze strony fanatycznych eurokratów.

Szanse, by Brytyjczycy mogli znów zechcieć wrócić do kompromitującej się i chylącej ku upadkowi instytucji maleją każdego dnia.