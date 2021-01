„Antysemicki” obraz, który ma co piąty Polak. Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie protestuje

Obraz „Żyda z pieniążkiem” został okrzyknięty przejawem antysemityzmu Polaków. Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie twierdzi, że utrwala szkodliwe stereotypy.

Wizerunek chasyda przyglądającego się monecie, czyli popularny obraz „Żyda z pieniążkiem” ponownie wywołał burzę.

Tym razem w sprawie obrazu wypowiedział się sam Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lesław Piszewski.

„Żyd z pieniążkiem” cieszy się sporą popularnością wśród drobnych przedsiębiorców. Obraz powieszony w przedpokoju ma zapewnić powodzenie finansowe.

Z badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Pawła Dobrosielskiego, Piotra Majewskiego i Justynę Nowak wynika, że obrazki tego typu kojarzy aż 65 proc. dorosłych Polek i Polaków, ponad połowa ankietowanych widziała „Żyda z pieniążkiem” w domu znajomych lub rodziny, a 18,6 proc. ma własny obrazek czy figurkę tego typu.

– To niemal co piąta osoba w kraju. Co ciekawe, wizerunek był najpowszechniej rozpoznawany przez osoby, które określają swoją sytuację materialną jako dobrą. W tej grupie kojarzyło go aż 80 proc. ankietowanych – wyjaśnia reporterka Helena Łygas.

Z kolei Jan Gebert, prezes zarządu Fundacji Żydów Polskich, kilka lat temu policzył, że w Sukiennicach jest wystawionych na sprzedaż 12 Matek Boskich, 43 Jezusy i aż 177 „Żydów z pieniążkiem”.

Dziś obraz można dostać m.in. na internetowych aukcjach. „Żydów z pieniążkiem” jest mnóstwo np. na Allegro czy w komercyjnych galeriach sztuki.

Najdroższy obraz na Allegro kosztuje aż 6500 złotych. To obraz olejny sprzedawany przez jedną z warszawskich galerii.

Antysemicki gadżet

O obrazie zrobiło się głośno rok temu, gdy został wycofany ze sprzedaży w sklepach Obi. Stało się to po burzy jaka wybuchła w sieci.

Teraz o zjawisku negatywnie wypowiedział się Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

– Kojarzenie Żydów z pieniędzmi, interesami i lichwą ma długą tradycję. Powstało w czasach, gdy Żydzi, w wyniku stopniowego zakazywania im posiadania i uprawy ziemi oraz nauki rzemiosła, zajęli się handlem, lichwą, a z biegiem czasu także bankowością. Dzięki tym zajęciom mieli i pomnażali pieniądze. Jednak mimo że ciężko pracowali i byli często ograbiani i oszukiwani, skojarzenia związane z Żydem bogacącym się kosztem innych utrwaliły się w polskiej – powiedział Piszewski.

– Nawet jeśli tego typu wizerunki są kupowane i wieszane w domach w dobrej wierze i bez negatywnych emocji, ugruntowują nieprawdziwy wizerunek Żyda jako osoby robiącej interesy w sposób krzywdzący innych. To z kolei prowadzi do antysemityzmu. Społeczność żydowska nie godzi się na utrwalanie wizerunku „Żyda z pieniążkiem” i walczy z tym i innymi stereotypami, które bolą, krzywdzą, a także budzą w niej niepokój o bezpieczeństwo i swobodne życie – oświadczył Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Źródło: NaTemat