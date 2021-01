Biden „ukarze” Wielka Brytanię za Brexit. Nie będzie umowy ze Stanami Zjednoczonymi

Wielka Brytania prawdopodobnie nie podpisze umowy ze Stanami Zjednoczonymi w 2021 roku. Administracja Biden zdecydowanie stanie po stronie Unii Europejskiej

Brytyjscy eksperci, a także architekt Brexitu Nigel Farage krytykują premiera Johnsona i poprzedni rząd Theresy May twierdząc, że zmarnowano 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, nie podpisując umowy o relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi.

Teraz, wedle wielu dyplomatów nie ma szans by nastąpiło to wcześniej niż w 2022 roku, a i ten termin jest mało prawdopodobny.

Administracja Bidena opowie się zdecydowanie po stronie Unii Europejskiej. Sam Obama, u którego Biden był wiceprezydentem łamiąc obyczaje namawiał Brytyjczyków do glosowania przeciwko Brexitowi.

– Kiedy chciałeś coś załatwić z Europą, wykonywałeś pierwszy, a może drugi telefon do Londynu. W 2021 roku nadal będziesz dzwonić do Londynu, ale ten telefon będzie dalej w kolejce… Wielka Brytania nie ma już miejsca przy stole – mówi w rozmowie z ‚Politico” Charles Kupchan, były doradca do spraw europejskich Billa Clintona i Baracka Obamy.

– Biden stara się wzmocnić i odnowić więzi z UE, a Wielka Brytania nie będzie tego częścią.

Anthony Gardner, były ambasador USA przy UE przewiduje, że Biden ogłosi „deklarację poparcia dla Unii Europejskiej” na początku swojej kadencji, prawdopodobnie już „pierwszego dnia”.

Biden od dawna wyrażał swój sprzeciw wobec wyjścia Wielkiej Brytanii, mówiąc po wynikach referendum w UE w 2016 r.: „muszę powiedzieć, że woleliśmy inny wynik”.

– Gdybym był posłem do parlamentu, będąc obywatelem Wielkiej Brytanii, głosowałbym przeciwko odejściu – mówił w 2018 roku.

Po listopadowych wyborach w USA Nigel Farage wspominał o zmarnowanej szansie za kadencji Donalda Trumpa.

„UE kontroluje międzynarodową politykę handlową swoich państw członkowskich, co od dziesięcioleci uniemożliwiało Wielkiej Brytanii osiągnięcie wolnego handlu z kluczowymi partnerami, takimi jak Australia i Stany Zjednoczone. Uważano, że takie umowy nie leżą w interesie innych krajów UE” – komentował Farage.

„Konserwatyści mieli 4 lata na handel z USA i prezydentem popierającym Zjednoczone Królestwo, ale nie udało im się”.