Cyrk trwa. Przylot kolejnej partii szczepionek relacjonowany niczym wizyta papieża

„Do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek” – informują największe portale informacyjne w Polsce. Wiadomość ta jest tak nagłaśniana, jakby traktowała o wydarzeniu co najmniej przełomowym.

– Szczepionki przyleciały do Polski o 6.40 – powiedział w poniedziałek prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w ciągu 0,5 godz. – 1 godz. wyjadą z warszawskiego lotniska do magazynu ARM. – Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali – mówił.

Można się spodziewać, że znów każdy ruch ciężarówek ze szczepionkami będzie śledzony przez media.

To show ma jeden cel – spopularyzować szczepienia. Niestety rządzący i dziennikarze nie widzą, że ten kabaret jest zwyczajnie śmieszny.

Przejazdy samochodów ze szczepionkami są relacjonowane co najmniej tak, jak przejazdy papamobile.

Lądowanie, rozwóz do szpitali – tym będą żyły dziś media w całej Polsce. Władzy to oczywiście na rękę. Covid, obok aborcji, stał się kolejnym odwracaczem uwagi od poczynań rządu.

Źródło: PAP, nczas.com