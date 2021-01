LOCKDOWN aż do Wielkanocy? Boris Johnson nie ma dobrych wiadomości

Koronamutant paraliżuje Wielką Brytanię. Rząd rozważa wprowadzenie kolejnych restrykcji. Mogą potrwać nawet do Wielkanocy, czyli do kwietnia – informuje „Daily Mirror”.

Aktualnie obostrzenia czwartego – najwyższego ustalonego – poziomu dotyczą już 78 proc. populacji Anglików. Premier Boris Johnson zapowiada, że restrykcje będzie jeszcze zaostrzał.

– Nie ma wątpliwości, iż rząd ogłosi w najbliższym czasie ostrzejsze działania w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa – oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Dodał, że spodziewa się „trudnych, trudnych tygodni”. Podobnie zapowiadał w październiku. Wówczas „trudne, trudne tygodnie” miały trwać do Świąt Bożego Narodzenia.

– To, na co czekamy, to zobaczenie wpływu środków z poziomu czwartego na wirusa i w tej chwili jest to nadal trochę niejasne. Ale jeśli spojrzeć na liczby, nie ma wątpliwości, że będziemy musieli podjąć bardziej rygorystyczne środki i ogłosimy je w odpowiednim czasie – powiedział Johnson podczas wizyty w jednym ze szpitali.

Czwarty poziom obostrzeń oznacza m.in. zakaz wychodzenia z domów z wyjątkiem uzasadnionych powodów czy zamknięcie wszystkich sklepów poza tymi, które sprzedają towary pierwszej potrzeby.

Na trzecim poziomie restrykcji (obejmującym resztę kraju, poza wyspami Scilly, gdzie mieszka ok. 2500 osób) zamknięta jest gastronomia (stacjonarnie), kina, teatry – i tak dalej.

Lockdown do Wielkanocy?

„Daily Mirror”, powołując się nie nieoficjalne doniesienia z kręgów rządowych, podaje, że lockdown może potrwać bardzo długo.

„Anglia staje w obliczu całkowitej blokady aż do Wielkanocy” – podaje gazeta. Dodaje, że jeśli nawet w kolejnych tygodniach restrykcje zostaną delikatnie poluzowane, to nie poniżej poziomu trzeciego.

I właśnie do świąt mają być utrzymane obostrzenia przynajmniej trzeciego stopnia. Z możliwym rozszerzeniem w bardziej „zagrożonych” regionach.

Święta Wielkiej Nocy w 2021 roku przypadają na 4-5 kwietnia.

Od sześciu dni w Wielkiej Brytanii wykrywanych jest codziennie ponad 50 tys. nowych przypadków koronawirusa. Brytyjski rząd ocenia, że co najmniej 60 proc. nowych zakażeń to nowa, zmutowana odmiana wirusa wykryta w drugiej połowie grudnia w południowo-wschodniej Anglii.