Łukaszenka o koronawirusie. „Pomyślcie komu to jest potrzebne? I jak to wykorzystał?” [WIDEO]

Prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenka, który niedawno oświadczył, że nie zamierza szczepić się na koronawirusa, teraz zadaje niewygodne i dające do myślenia pytania ws. mniemanej pandemii.

Białoruś, w przeciwieństwie do państw Zachodnich nie wprowadzała lockdownu i nie panikowała z powodu mniemanej psychozy koronawirusa.

Życie toczy się tam niemal tak samo, jak wcześniej.

W ostatnich dniach odbyły się nawet Sylwestrowe bale, które podawał daje na Twitterze…europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski.

Mimo tego ludzie nie „umierają na ulicach” z powodu koronawirusa.

Bal Noworoczny 2021

Mińsk

Białoruś

Europa Środkowapic.twitter.com/bNuxQHVcxX — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) January 1, 2021

Według danych worldometers.info, która gromadzi oficjalne statystyki dotyczące koronawirusa z całego świata, na Białorusi zakaziło się niespełna 200 tysięcy osób, z których 1,442 zmarło na koronawirusa lub koronawirusa z chorobami współistniejącymi.

Teraz Łukaszenka, podczas spotkania z obywatelami, zadał pytania, które mają skłonić do myślenia ws. mniemanej pandemii koronawirusa.

– Nie wirus, a psychoza. Dużo ciekawego Wam powiem. Pomyślcie na początku nad dwoma pytaniami – zaczął. – Pierwsze pytanie: Koronawirus to jest infekcja stworzona przez człowieka? Czy przypadkowo z powietrza się pojawiła?

– Komu ona była potrzebna? – pytał dalej. – Drugie pytanie. Nie odpowiemy na razie na to pytanie, ale powiedzcie… na świecie, zaczynając od moich kolegów polityków i kończąc niżej. Spróbowali to wykorzystać w swoich celach i interesach?

– Pomyślcie nad dwoma pytaniami. Komu to jest potrzebne? I jak to wykorzystał? – dodał. – Niektórzy ogłosili, że to jest wojna – przypomniał.

Łukaszenka nawiązał do różnych sytuacji w innych państwach, takich jak „żółte kamizelki” czy wybory.

– Każdy zaczyna coś kręcić (…) Szczerze Wam powiem, nie poddawajcie się tej psychozie. To jest gorsze niż koronawirus, więc zawsze wyciągam Was z tej choroby – podkreślił.

Dalej Prezydent Białorusi żartobliwie stwierdził, że niezależnie czy włączymy żelazko, czajnik czy telewizor, wszędzie tylko koronawirus.

– Wszędzie ta zaraza. Nie poddawajcie się tej psychozie – powiedział i zaapelował o troskę o swe dzieci i rodziców.