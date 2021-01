Oskarżono ich o planowanie zamachu na muzułmanów w Polsce. Chcieli być jak Breivik i Tarrant

ABW ustaliła, że dwaj mężczyźni przygotowywali się do ataku na meczet i nawoływali do eksterminacji muzułmanów, która w ich opinii miała zapobiec „islamizacji Polski”. Jeden z nich przygotował też islamofobiczny manifest. Obaj zostali właśnie oskarżeni przez szczeciński wydział Prokuratury Krajowej.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował w drugiej połowie grudnia akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, z których dwie odpowiedzą za przygotowania do dokonania eksplozji materiałów wybuchowych, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach – przekazał w poniedziałek Dział Prasowy PK.

Trzeci oskarżony odpowie za nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Sprawę będzie rozpoznawać Sąd Okręgowy w Warszawie.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, funkcjonariusze ABW ustalili, że planowany przez oskarżonych atak miał zostać przeprowadzony na „skonkretyzowany obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej”.

– Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie +islamizacji+ Polski. Oskarżeni wyrażali skrajnie prawicowe poglądy, a jeden z nich publicznie wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych – podał Żaryn.

Drugi z głównych oskarżonych miał stworzyć manifest „będący uzewnętrznieniem jego osobistych uprzedzeń, islamofobii, a także nawołujący do prześladowania przybyszów spoza granic Polski” – przekazał rzecznik służb specjalnych. Żaryn zauważył, że spisanie manifestu stanowi sposób działania, którym posłużyli się m.in. Andreas Breivik orz Brenton Tarrant.

Podczas przeszukań pomieszczeń należących do oskarżonych zabezpieczono materiały wybuchowe (Polsat News podaje, że zabezpieczono „narzędzia umożliwiające wybuchowych, prekursory narkotykowe a także substancje zawierające związki o właściwościach m. in. utleniających oraz redukujących, które mogą stanowić składniki mieszanin pirotechnicznych”) cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję oraz prekursory do produkcji narkotyków.

Akt oskarżenia obejmuje czyny określone w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.

Źródło: PAP, Polsat News