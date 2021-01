[POGODA] „Bestia ze Wschodu” uderzy w Europę? Mogą paść rekordy zimna

Według najnowszych prognoz „bestia ze Wschodu”, która dotrze do Europy w połowie stycznia ma przynieść ze sobą rekordy zimna, nie odnotowywane od ostatnich 20 lat. Cały kontynent ma też zostać ogarnięty śnieżnym chaosem.

– Układ syberyjski jest tak silny, że ekstremalnie zimne powietrze bardzo szybko przemieści się nad USA, Kanadą i Europą. Będzie to jeden z najsilniejszych podmuchów mrozu na półkuli północnej po 2000 roku. Możliwe, iż pobite zostaną regionalne rekordy niskich temperatur – przewiduje dr Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Czeski ekspert opublikował alarmujące prognozy, które wskazują, że skala nadchodzących ochłodzeń może być bardzo duża.

Jeśli ziściłby się skrajny scenariusz to temperatura w Polsce mogłaby miejscami spaść nawet do – 30 st. C. Na południu kraju pokrywa śnieżna mogłaby wynieść nawet 40 cm.

W pierwszej wersji ochłodzenie miało rwać kilka dni, a teraz istnieje przypuszczenie, że ostry atak zimy może potrwać nawet do końca stycznia.

„Bestia ze Wschodu” ma dotrzeć aż do Hiszpanii. Prognoza tzw. modelu Global Forecast System przewiduje, że zjawisko wystąpi w Polsce 16 stycznia. Dwa dni później cały kraj znajdzie się już pod wpływem mroźnych mas powietrza.

Atak zimy ma nadjeść z samej Syberii. W Niemczach temperatura ma spaść do – 20 st. C., w centrum Hiszpanii – 12, mróz uderzy nawet na lazurowe wybrzeże we Francji i włoską Sycylię. Brytyjskie gazety już radzą jak przygotować swoje domostwa na tak trudne warunki.

Mechanizm o jakim mowa wywołał już pod koniec grudnia mrozy sięgające -57 stopni C w wiosce Ojmiakon w Jakucji w Rosji. To najniższa temperatura odnotowana od 2002 roku. W Pekinie odnotowano – 26 st. co stanowi najniższą wartość od 1978 roku.

Rekordy chłodów padły także w Japonii I Korei Południowej. Ostatnio fale ochłodzeń dotarły też do Europy. W Norwegii odnotowano – 43 st., a w Finlandii – 41 st., to najniższe temperatury od 20 lat.

Źródło: wp.pl