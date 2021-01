Zainstalował aplikację i stracił oszczędności życia

65-letni mężczyzna dał się okraść cyberoszustom. Złodzieje wmówili mu, że zakłada konto inwestycyjne i ukradli oszczędności życia.

Złodzieje w sieci nie odpuszczają nawet emerytom. Przekonał się o tym 65-letni mieszkaniec Dęblina (woj. lubelskie), który stracił oszczędności życia.

Mężczyzna był przekonany, że zakłada konto inwestycyjne. Stworzył profil na jednej ze stron, podał swoje dane, w tym numer telefonu.

Wkrótce skontaktował się z nim przedstawiciel strony internetowej oferującej zyski z inwestycji giełdowych. Naciągacz przekonał 65-latka do podania kodów z karty kodów jednorazowych oraz zainstalowania oprogramowania do zdalnego sterowania komputerem.

Starszy mężczyzna był cały czas przekonywany, że wszystko „jest pod kontrolą”. Niestety, nie jego.

Oszust powiedział mężczyźnie, że aby operacja założenia konta inwestycyjnego odbyła się prawidłowo, musi wejść na jego konto bankowe.

65-latek zorientował się, że coś jest nie tak, gdy zobaczył, że jego konto zostało oczyszczone z pieniędzy. Mężczyzna szybko udał się do swojego banku i zażądał zastrzeżenia karty kredytowej oraz zablokował internetowy dostęp do konta.

Zaalarmował również policję. Ale było już za późno.

Funkcjonariusze stwierdzili, że na jego koncie miało miejsce kilka transakcji na łączną kwotę 32 tys. złotych. Obecnie śledczy zajmują się wyjaśnieniem sprawy.

Eksperci apelują, aby wystrzegać się oprogramowania do zdalnego kontrolowania komputera. Takie oprogramowanie to gratka dla oszustów, którzy wykorzystują je do kradzieży pieniędzy z kont oraz danych.

– Należy zwrócić między innymi uwagę na to, że żadna instytucja, w tym nasz własny bank – nigdy nie poprosi nas o dane logowania i wystrzegać się wszelkich prób zainstalowania oprogramowania do zdalnego sterowania komputerem – podkreśla portal Dobre Programy.

Źródło: Dobre Programy