Była kolonia Polski z wyższym PKB per capita od nas. Rząd Tobago podnosi kwotę wolną od podatku

Była kolonia Polski przegoniła nas pod względem PKB na osobę. Na dodatek minister finansów Tobago uznał, że kwota wolna od podatku jest wciąż za niska i ją podniósł.

PKB na osobę w Trynidad i Tobago wynosi już ok. 17,4 tys. dolarów. Co ciekawe, w 2008 roku było jeszcze wyższe i wynosiło ponad 21,2 tys. dolarów.

Co nas obchodzi to państwo? Tak się składa, że Tobago to… była kolonia Polski.

W latach 1654-1693 część wyspy należała do Kurlandii, lennika Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako Nowa Kurlandia, stąd często Tobago nazywane jest polską kolonią.

Co ciekawe, tamtejszy minister finansów Colm Imbert, uznał niedawno, że 72 tys. dolarów to za mało i podniósł limit kwoty wolnej od podatku… do 84 tys. dolarów. Ludzie zarabiający mniej niż 7 tys. dolarów nie będą płacić podatku dochodowego.

W Polsce kwota wolna od podatku przez lata trzymała się na poziomie 3 091 złotych…

Jednocześnie „pełny” VAT zostanie nałożony na luksusowe importowane jedzenie. A ów VAT wynosi… 12,5 proc. Ponadto podwojono wysokość kar i grzywien za przestępstwo nielegalnego wydobywania surowców na terenach państwowych.

Dwukrotnie poniesiono też grzywny i kary za kradzieże.

Źródło: looptt.com / tradingeconomics.com