Co jadał Mieszko I? „Wege” to on nie był – wiele potraw można odtworzyć

Kasza i groch królował w kuchni władcy plemienia Polan. Księciu daleko jednak było do dzisiejszych wegetarian – jak miał okazje, to jadł dużo mięsa. Wiele potraw można dziś odtworzyć w nowoczesnej formie.

Potrawy z owca, pszenicy, prosa czy grochu – to królowało na stole władcy. Mieszko I miał jednak również dostęp do przeróżnych mięsiw, co świadczyło o jego wysokiej pozycji społecznej.

– W tym tura, jeleni, żubrów, saren, ptaków – wylicza Danuta Banaszak, archeolog, będąca autorką badań „Ostrów Lednicki Palatium Mieszka i Chrobrego. Chronologia i Konteksty” – Duża porcja żeberek, a na podgrodziu, takich dużych nie było, były drobniej krojone.

Mieszko gustował również w rybach – ostrów lednicki leży na środku jeziora. Władca Polan jadał ryby z jeziora. Wodzowi przywożono również śledzie z Bałtyku.

– Spróbowałbym tych ryb, a w szczególności jesiotra, którego nigdy nie jadłem – powiedział Arkadiusz Tabaka, archeolog. Mężczyzna tłumaczy, że ta potężna ryba była łowiona w rzekach, mogła osiągnąć długość kilku metrów i wagę do 160 kilogramów.

Dania z czasów Mieszka I w nowoczesnej odsłonie

Szef kuchni w poznańskiej restauracji „Dark Restaurant” mówi, co dzisiaj można by zrobić ze składników znajdywanych w pozostałościach mieszkowego grodu.

– Na danie główne można by zrobić jesiotra maślanego, do tego podwędzane żyto z gorzką czekoladą i do tego sałatkę z mniszka z miodem – mówi Radosław Nejman.

W ramach deseru kucharz proponuje suflet z owsa z syropem z pędów sosny. Mężczyzna zastanawia się kiedy ewentualnie będziemy spróbować potraw – Mam nadzieję, że nas wkrótce otworzą, bo ta gastronomia posiedziała w domu i to jest smutne – mówi.

Źródło: Polsat News