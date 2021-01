Dworczyk tłumaczy brak kalendarza szczepień. „Nie chcieliśmy rozbudzać zainteresowania”

Podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zdał relację z przebiegu akcji wyszczepiania Polaków. Jednocześnie stwierdził, że „rząd nie chciał rozbudzać zainteresowania szczepionkami”.

Michał Dworczyk przekazał, że do tej pory zaszczepiono 92 tys. osób, z czego 38 tys. zaszczepiono w poniedziałek. Według szacunków szefa KPRM do końca marca ma zostać wyszczepionych 2,9 mln Polaków. Podczas posiedzenia komisji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł jednak, że przewidywana przez rząd III fala koronawirusa może wykoleić proces szczepień.

– Szczepienia organizuje pełnomocnik szpitala, który sam odpowiada za sposób pracy placówki. One mogę sobie same organizować listy rezerwowych. Nie da się tak dużym procesem sterować ręcznie – mówił Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera podkreślał, że władza nie ma wpływu na dostarczenie szczepionek przeciw Covid-19. Jego zdaniem w gestii rządzących leży jednak zorganizowanie systemu rejestracji szczepień – który jest obecnie na etapie uruchamiania – oraz cała logistyka. Dworczyk stwierdził, że nie ma jeszcze kalendarza szczepień, ponieważ „rząd nie chciał rozbudzać zainteresowania szczepionkami”.

Minister zdrowia przyznał, że wszyscy są już zmęczeni koronawirusem, co przejawia się m.in. reakcją społeczeństwa na nowe obostrzenia. – Mam nadzieję, że restrykcje pozwolą nam uchronić się przed III falą, bo ona będzie wykolejała proces szczepień. Nie będzie normalnego funkcjonowania opieki zdrowotnej, bo wszystkie siły będą musiały zostać rzucone na leczenie i hospitalizację chorych – straszył Niedzielski

Szef resortu zdrowia po raz kolejny odniósł się także do afery wokół wyszczepiania „dobra narodowego” w postaci artystów i polityków, poza kolejnością. – To kompletny brak odpowiedzialności. Mieliśmy do czynienia z nieprzypadkowymi nieprawidłowościami. To było celowe działanie. Osoby ze świata kultury zostały zarejestrowane jako pracownicy niemedyczni szpitala. To intencjonalne nadużycie. Będziemy wyciągali surowe kary – grzmiał.

Źródła: wp.pl/Twitter