Grzegorz Braun: Kompletna dewastacja i zaprzeczenie wszystkiego, co nazywamy normalnością [WIDEO]

Grzegorz Braun w swym najnowszym wideo-komentarzu na YouTube odniósł się do tego, co się obecnie w Polsce i na całym świecie dzieje, z działaniami rządów wobec mniemanej pandemii koronawirusa.

Poseł Konfederacji skomentował używane, już zupełnie oficjalnie, pojęcie „Nowej Normalności”. – To nie jest normalne. To nie jest ani nowa, ani stara, ani w ogóle żadna normalność – mówił Braun.

„Nowa Normalność”

– Sformułowanie „epoka Nowej Normalności” jest dalej używane i to jest pierwszy fakt, jeśli by dzieje Polski i świata miały jeszcze trochę potrwać, już ma historyczną miarę, której nie da się porównać z niczym – podkreślił poseł Braun.

Jak dodał, mamy do czynienia z przełomem „antycywilizacyjnym”. – Uważam rok 2020 za dziejowy przełom antycywilizacyjny, oczywiście jego pierwiastki i pierwiosnki da się zaobserwować już w przeszłości – kontynuował.

– Trzeba było rewolucyjnej koncepcji socjalu, rewolucyjnego oswajania także i Polaków z tym, że człowiekowi można zrobić wiele, że z człowiekiem można zrobić – może i wszystko – pod pozorem dbałości, walki o jakieś wyższe dobro, że dla sprawiedliwości społecznej można człowieka okraść, co się nazywa wywłaszczeniem, można człowieka ogłupić, co się nazywa państwową bezpłatną edukacją itd.

– Po dekadach pokoju, co sprzyjało popadaniu w takie złudzenia, nawet i Polakom, przecież z natury w poprzednich pokoleniach nie hipochondrykom w jakiejś masowej skali, udało się wmówić, że pod pretekstem walki o zdrowie publiczne można zlekceważyć nie tylko zdrowie i bezpieczeństwo indywidualnych Polaków, ale można wystawić na szwank majętność szerokich mas przedsiębiorców, polskich firm rodzinnych, że można zdewastować rodziny i w tym wymiarze rodzinnym, kulturowym, także religijnym – dodał.

Następnie polityk Konfederacji odniósł się do używanego, między innymi przez premiera Mateusza Morawieckiego, sformułowania „Nowa Normalność”.

– To nie jest normalne. To nie jest ani nowa, ani stara, ani w ogóle żadna normalność to, co tutaj się dzieje – skomentował poseł.

Wrogie przejęcie własności

Poseł Braun przypomniał zmianę pola znaczeniowego, które dokonało się na stronie WHO, kiedy z umieszczonej tam nieoficjalnej definicji pandemii wykreślono kwestię śmiertelności.

– Najwyraźniej rząd warszawski nie jest tutaj gospodarzem, rząd warszawski jest lokajem, akwizytorem, premierem Morawieckim, wielkim szpitalnikiem Dworczykiem, inspektorami sanitarnymi, którzy są w istocie urzędnikami (…) to zmierza do wrogiego przejęcia – wskazywał.

– Do wrogiego przejęcia Waszej, naszej własności, czy myślicie o własności w duchu bardziej narodowym, czy duchu liberalno-wolnościowym, to wszystko jedno. To wszystko ma nam być odjęte, na początek już bardzo brutalnie odebrane prawo do decydowania o własnym ciele, a ma być nam odjęte prawo do decydowania o własnej własności – podkreślił Braun.

Przypomniał, wskazując na przykłady z Hiszpanii czy USA, że dzieci już od dawna nie są własnością rodziców, gdzie można np. zaszczepić dzieci bez wiedzy rodziców, albo można dorosłym odebrać prawo opieki nad babcią czy dziadkiem za niezaszczepienie.

– Pod pretekstem walki o lepsze jutro, „Nową Normalność”, kompletna dewastacja i zaprzeczenie wszystkiego, co normalnością nazywaliby nasi przodkowie, Polacy – podsumował Grzegorz Braun.