Korwin-Mikke powiedział to w twarz Niedzielskiemu: Jesteście mordercami! [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke skomentował pomysł masowego wyszczepienia Polaków i rosnące statystyki zgonów w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski w końcu usłyszał prawdę prosto w twarz.

Poseł Janusz Korwin-Mikke wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Udział w niej brał również minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Na koronawirusa umarło mniej więcej tyle samo ludzi, a może trochę więcej, gdybyście nic nie robili. Za to umierało 16 tys. miesięcznie ludzi więcej, nie chorych na koronawirusa. Bo jak stoi 100 tys. wolnych łóżek, to 100 tys. ludzi nie może się leczyć na inne choroby – podczas obrad sejmowej komisji zdrowia poseł Janusz Korwin-Mikke.

– Jesteście mordercami! Powiedzmy to jasno, wy zabijacie ludzi! – podsumował działania rządu Korwin-Mikke.

Poseł Konfederacji nie wytrzymał bredni i kłamstw rządu PiS.

– 16 tys. ludzi miesięcznie umiera w wyniku działań rządu polskiego – podkreślił poseł Konfederacji.

Korwin-Mikke wskazał też, że kłamstwem są zapewnienia rządu PiS, że szczepionka, którą kupili, działa na nowego zmutowanego koronawirusa, którego dopiero co odkryto.

Polityk zauważył, że ludzie nie chcą się szczepić, bo nie ufają władzy, która tak bezczelnie ich okłamuje.

– Celem rządzących jest kupienie jak najwięcej liczby szczepionek i zaszczepienie jak najwięcej ludzi. (…) Ludzie się nie chcą szczepić, bo wierzą, że eksperci są na żołdzie firm farmaceutycznych, że eksperci kłamią. (…) Ludzie stracili wiarę, połowa Polaków nie chce się szczepić, bo nie wierzy wam po prostu. Nie wierzy, bo jesteście niewiarygodni – wskazał Korwin-Mikke.

Poseł dodał, że „wyszczepić to można bydło, a nie ludzi”.

Sam Korwin-Mikke odniósł się do sprawy na swoim Twitterze.

– Bo to wszystko jedna Partia Właścicieli Niewolników. I ludziom się to podoba – spór tyczy tylko tego, kto będzie Lepszym Panem. Co do „morderców”: jeśli piszę:”Jak zrobisz to-i-to umrą tysiące ludzi”- i on to robi – to jak to nazwać? – napisał poseł.

