Skandaliczna publikacja „The Economist”. Dziennik umieścił niemiecki obóz zagłady Auschwitz na mapie II RP

Brytyjski „The Economist” opublikował jeden z najchętniej czytanych w 2020 roku artykułów. Tekst dotyczył izraelskiego muzeum Yad Vashem i upamiętnienia ofiar Holokaustu. Sęk w tym, że na obrazku ilustracyjnym pojawiła się przedwojenna mapa, a w granicach II RP umieszczono nieistniejący wówczas – bo utworzony przez niemieckich okupantów – nazistowski obóz zagłady Auschwitz.

Mapa przedstawia gęstość zasiedlenia przedwojennej Europy przez diasporę żydowską. Zanznaczono tam m.in. granice II Rzeczpospolitej i w nich umieszczono Auschwitz.

Interwencję w sprawie skandalicznej publikacji zapowiedział Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom.

– Państwo polskie nic nie może „z tym fantem” zrobić, dlatego że nie ma możliwości pozwania przez państwo. Co więcej, wywoła to „nagonkę” na państwo polskie, jak było to przy innych okazjach. Natomiast takie organizacje, jak Reduta Dobrego Imienia, mają wolne ręce, dlatego że nie są organizacjami państwowymi. Przygotowujemy się do pozwu, przedsięwzięliśmy rozmaite czynności. To jest niestety wszystko bardzo kosztowne. W tej chwili wezwiemy dziennikarzy „The Economist” do poprawienia tego błędu, (…) zasypiemy ich tysiącami maili. Być może zareagują, a jeżeli nie, to będziemy jeszcze inne sprawy przedsiębrać – twierdził.

W US nie ma możliwości prawnej – pozew państwa przeciwko medium. Pisaliśmy o tym w raporcie na temat Netflixa, w części prawnej, gdy była podobna sytuacja z mapą. Taki pozew byłby wyśmiany przez sędziego. Pracujemy nad aranżacją możliwą do realizacji. Pozew wiąże się z kosztami https://t.co/Y174L1jRiR — Maciej Świrski (@Maciej_Swirski) January 4, 2021

Świrski podkreślił, że proces z brytyjską gazetą byłby niezwykle kosztowny. Ponadto sytuację dodatkowo komplikuje Brexit, dlatego ścieżka prawna ma być ostatecznością. Wariant interwencji procesowej jest jednak opracowywany.

Źródła: Twitter/Radio Maryja