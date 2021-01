„Światowy lider szczepień” dopuścił preparat Moderny

Izrael dopuścił w poniedziałek szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez firmę Moderna. To trzeci kraj, który zatwierdził produkt amerykańskiego koncernu.

O zatwierdzeniu preparatu przez Izrael poinformowała Moderna w specjalnym oświadczeniu. Kraj ten zamówił 6 mln dawek szczepionki.

Pierwsze dostawy mają dotrzeć jeszcze w styczniu.

Oprócz Izraela szczepionkę Moderny zatwierdziły wcześniej Kanada i USA. W poniedziałek nad preparatem pochylała się także Europejska Agencja Leków, jednak unijny urząd nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie. Odłożył ją na środę 6 stycznia.

Wczoraj Moderna oświadczyła, że wyprodukuje w tym roku co najmniej 600 mln dawek szczepionki. To o około 100 mln więcej niż do tej pory deklarowano.

Izrael wcześniej dopuścił do użytku szczepionkę Pfizer/BioNTech. Do tej pory wyszczepiono w tym kraju przeszło 1,2 mln obywateli, czyli ok. 14 proc. społeczeństwa. To najwyższy współczynnik na świecie.

Akcja szczepień rozpoczęła się w Izraelu 19 grudnia. Codziennie szczepi się średnio 150 tys. osób na dobę.

Jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to według najnowszych danych zebranych przez Our World in Data Uniwersytetu Oksfordzkiego najwięcej dawek szczepionki podano w USA – 4,56 miliona, w Chinach – 4,5 miliona oraz w Wielkiej Brytanii i Izraelu – po około milion.

W Europie na końcu pod tym względem plasuje się Francja, gdzie do 1 stycznia podano jedynie 516 szczepionek.

Według BBC, to efekt m.in. dużego sceptycyzmu społeczeństwa francuskiego, strategii dającej priorytet mieszkańcom ośrodków opieki nad seniorami, a także długo trwających procedur formalnych.

