Szpital tymczasowy za prawie 15 milionów stoi PUSTY od miesiąca

Adaptacja hali Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na szpital polowy kosztowała aż 14 629 628 zł. Szpital od przeszło miesiąca stoi pusty.

Budowa szpitala kosztowała prawie 15 milionów, więc nic dziwnego, że aż szkoda zapraszać tam pacjentów. Jeszcze by co popsuli, pobrudzili, a to droga rzecz jest. I tak stoi od przeszło miesiąca ten miś na miarę naszych możliwości. Na szczęście pieniądze, które na niego poszły były z podatków, czyli od wszystkich, czyli niczyje.

W Białymstoku są dwa szpitale covidowe za łączną kwotę 30 311 556 zł. – W tej chwili w szpitalu tymczasowym przy ul. Żurawiej przebywa 12 pacjentów, w tym jeden na stanowisku respiratorowym – mówi Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik prasowa USK w Białymstoku w rozmowie z dziennikiem. Jak dodaje: „obłożenie łóżek w tym szpitalu zwykle waha się właśnie w tych granicach”.

Co innego ten drugi szpital, na hali sportowej UMB. Tam stanęło aż 80 boksów z pojedynczymi łóżkami. Dwa z nich to łóżka respiratorowe. Szpital oddano do użytku 4 grudnia 2020 roku. W tym szpitalu lekarze najwięcej roboty mają z… zorganizowaniem sobie jakoś czasu wolnego. Od przeszło miesiąca bowiem nie przyjęto tam żadnego pacjenta.

Łączna kwota wydana na szpitale tymczasowe w Polsce, podana przez Waldemara Kraskę, to 518,163 mln złotych.

