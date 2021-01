Najpierw Pfizer, teraz Moderna. Do Polski trafi 800 tys. dawek. Są łatwiejsze w dystrybucji

W przyszłym tygodniu do Polski trafi pierwsza transza szczepionek przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Moderna. Docelowo Polska kupi aż 800 tys. dawek tej szczepionki.

Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna – poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jak się okazuje, do Polski szczepionka trafi zaskakująco szybko – bo już w przyszłym tygodniu.

– Spodziewamy się pierwszej dostawy, która powinna wynieść około 29 tys. dawek – powiedział PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Kuczmierowski dodał, że w pierwszym kwartale do Polski ma trafić aż 800 tys. dawek tej szczepionki.

– To jest nowa szczepionka, której około 800 tys. dawek powinniśmy spodziewać się w pierwszym kwartale – podkreślił Kuczmierowski. Nowa szczepionka, według badań klinicznych Europejskiej Agencji Leków, jest skuteczna w zapobieganiu COVID-19 u osób w wieku od 18 lat.

Skuteczniejsza od Pfizera?

Tak jak szczepionka Pfizer/BioNTech jest podawana w dwóch dawkach. Druga podawana jest 28 dni po pierwszej.

Skuteczność szczepionki Moderny szacowana jest na 94,1 proc. Jednak od kupionej już szczepionki Pfizer różni ją jednak sposób przechowywania.

Szczepionki Pfizer trzeba przechowywać w specjalnych warunkach chłodniczych i temperaturze ok. – 80 st. C. Natomiast szczepionka Moderny wymaga transportu w temperaturze tylko – 20 st. C.

Co więcej, przed samym użyciem wystarczy temperatura zwykłej lodówki (od 2 do 8 st. C.) do 30 dni.

Szczepionka Moderna opiera się na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA), które jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach.

Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia.

Po podaniu szczepionki danej osobie, komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają białko szczytowe – białko na zewnętrznej powierzchni wirusa, które pozwala wirusowi dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę.

Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T.

Źródło: PAP / Radio Zet