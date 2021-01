Nowy Jork. Areszt dla każdego, kto jest nosicielem choroby zakaźnej lub jest o to podejrzany?

Stany Zjednoczone niegdyś były symbolem wolności. Teraz jednak wypływają stamtąd kolejne chore, zamordystyczne pomysły. Jednym z nich jest zamykanie chorych i podejrzanych o zachorowanie na Covid.

Demokraci z Nowego Jorku szaleją – chcą wprowadzić prawo, które pozwoli na przymusowe zamknięcie w placówce medycznej osób, które zachorowały na Covid-19.

„Osoby, które mogły mieć kontakt z domniemanymi nosicielami, mogą również zostać zatrzymane i zwolnione, gdy przebadają się negatywnie na daną chorobę lub jeśli podejrzany nosiciel, z którym wchodzili w interakcje, okaże się jednak zdrowy” – informuje portal reason.com.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomysł zbiera również pozytywne opinie wśród demokratycznych wyborców.

Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute skomentował to na Twitterze tak:

„Nowy York rozważa przepis, który zezwalałby na zamknięcie każdego, kto jest nosicielem choroby zakaźnej lub jest o to podejrzany. Po co wyważać otwarte drzwi wystarczy przepisać z radzieckich ustaw o przymusowym zamykaniu do psychiatryka.”