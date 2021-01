Ojcu nie pozwolono przywitać synka. Ale starosta z PiS zrobiła sobie zdjęcie z pierwszym noworodkiem 2021 roku

Państwowy szpital w Jarocinie zrobił sesję zdjęciową pierwszego dziecka urodzonego w 2021 roku. W sesji wzięła udział lokalna polityk PiS, a ojcu nie pozwolono nawet przywitać synka.

W szpitalu w Jarocinie urodził się Staś. To pierwsze dziecko, które urodziło się w 2021 roku.

Z powodu pandemii rodzicom Stasia uniemożliwiono przeprowadzenia porodu rodzinnego.

Ojciec nie tylko nie mógł wesprzeć partnerki podczas porodu, ale również przytulić dziecko po urodzeniu.

Co innego polityk PiS. Szpital pozwolił na sesję zdjęciową, do której zaangażowaną starostę Lidię Czechak i jej zastępczynię.

Starosta z PiS robiła sobie fotki z noworodkiem, gdy ojca dziecka nie wpuszczano do szpitala. Czemu starosta może wejść do szpitala, a ojciec dziecka nie? Co dalej? Prawo pierwszej nocy dla władzy?https://t.co/WwwQfMSopC — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) January 6, 2021

Sytuacja zszokowała rodziców dziecka. Nagle zdjęcia synka obiegły sieć za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– W obecnych czasach, także w ostrowskim szpitalu, kobieta musi rodzić sama. Rodzina może zapoznać się z maleństwem dopiero, gdy dzieciątko opuści szpital. W tym przypadku starostki poznały dziecko szybciej niż jego ojciec – ujawnia portal ostrow24.tv.

Gdy na szpital wylała się fala krytyki lekarze zaczęli bronić się, że panie starostki są uprzywilejowane w odwiedzinach… ponieważ to starostwo finansuje szpital. To o tyle absurdalne, że przecież to pacjenci i ich bliscy opłacają szpital za pośrednictwem składek do NFZ.

Ponadto szpital bronił się, że szefowe powiatu posiadały maseczki. Ojcu nawet z maseczką nie pozwolono spotkać się z synkiem.

– Kierownictwo szpitala skomentowało, że hejt pochodzi od osób spoza powiatu jarocińskiego. Miało to być wyjaśnieniem konfliktu. Ostatecznie ojciec Stasia nie mógł na terenie szpitala poznać syna – dodaje serwis.

Po fali krytyki szpital wznowi rodzinne porody od 18 stycznia. Warunkiem będzie wykonanie testu antygenowego przez osobę towarzyszącą.

Ujemny wynik upoważni do pobytu przez cały poród i dwie godziny po nim. Test nie jest jednak darmowy – kosztuje ok. 100 złotych.

Źródło: ostrow24.tv