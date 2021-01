Prezydent wciąż nie dał się ukłuć. Andrzej Duda wprost: Nie zaszczepię się dopóki….

Prezydentowi, Andrzejowi Dudzie nie jest zbyt śpieszno do przyjęcia szczepionki na koronawirusa. Jako pierwsza osoba w państwie mógłby być zapewne zaszczepiony jako pierwszy, ale woli z tym zaczekać.

– Nie widzę powodu, bym miał być szczepiony poza kolejnością, ale oczywiście, zaszczepię się, gdy przyjdzie mój czas – powiedział w wywiadzie dla portalu Interia.pl prezydent Andrzej Duda. Generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł – dodał.

Czy to jednak jedyny powód? Jakiś czas temu w Polsat News Duda przyznał, że „nie lubi, gdy ktoś operuje igłą w okolicy jego ramion”.

Prezydent pytany, czy nie brał pod uwagę, by wzorem innych głów państw zaszczepić się w pierwszej kolejności i dać w ten sposób przykład, odparł, że według ekspertów, z którymi rozmawiał, ozdrowieńcy – jak on – powinni być szczepieni w ostatniej kolejności.

– Rząd przygotował pewne reguły, które obowiązują wszystkich i ja też się do nich stosuję. Powinienem być zaszczepiony wraz z ludźmi w wieku 49 lat. Jak przyjdzie ten moment, to zostanę zaszczepiony. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami. To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia – oświadczył Duda.

Zaznaczył, że nie jest zwolennikiem akcji, które polegają na tym, że politycy szczepią się przed innymi. – Zwłaszcza, że obiektywnie są mniej narażeni, a ja mam jeszcze dodatkowo przeciwciała. Nie widzę powodu, bym miał być szczepiony poza kolejnością, ale oczywiście, zaszczepię się, gdy przyjdzie mój czas – zapewnił prezydent.

Pytany, co sobie pomyślał, gdy usłyszał, że niektórzy aktorzy i ludzie mediów zaszczepili się poza kolejnością, odparł:

– Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy. Nie znam szczegółowo sytuacji tych osób, ale generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł – stwierdził Duda.

Na uwagę, że „te szczepienia aktorów to dla PiS-u polityczny prezent od losu; potwierdzają to, co mówicie o elitach” odparł, że „to raczej prezent od tych elit, a nie od losu”. – Jeśli można ich w ogóle nazwać elitą (…). Prawdziwa elita rozumie, że ma przede wszystkim zobowiązania, a nie tylko prawa i korzyści – powiedział prezydent.

Źródło: PAP, Polsat News, Interia