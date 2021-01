Uważaj na TEGO SMS-a. Możesz stracić wszystkie oszczędności

Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. „Tym razem wykorzystują wizerunek PGE Obrót, wysyłając do klientów SMS-y z wezwaniem do zapłaty. Ostrzegamy!” – podaje portal legalniewsieci.pl.

Do ofiar trafia wiadomość z wezwaniem do uregulowania fikcyjnego rachunku, a jego nieopłacenie ma skutkować odcięciem prądu. W SMS-ie jest fałszywy link do płatności. Wykonanie przelewu może oznaczać utratę wszystkich oszczędności.

Kobieta, która otrzymała taką wiadomość postanowiła od razu zgłosić to do CyberRescue. – Pomyślałam, że ostatnio zapłaciłam za mało za prąd. Jednak sprawdziłam rachunki i wszystko się zgadzało, dlatego poprosiłam o sprawdzenie SMS-a specjalistów – tłumaczyła portalowi legalniewsieci.pl.

Ekspert z CyberRescue tłumaczył, co zrobić jeśli dostaniemy taką wiadomość. – Sprawdzajmy za pomocą innego źródła, czy jest zgodna z prawdą. W tym wypadku należałoby zapytać o to pracownika, czy sprawdzić należności na swoim koncie – tłumaczy Piotr Derlecki.

– Jeżeli nie mamy pewności czy SMS jest prawdziwy, lepiej nie klikać w link, a zadzwonić do firmy. Gdy wiadomość prosi o instalację aplikacji, sprawdźmy czy link przenosi do oficjalnego sklepu Google Play lub App Store – dodał.

Co jeśli daliśmy się jednak oszukać? Są dwie możliwości. W przypadku dokonania płatności kartą, należy wyzerować na niej limity, czyli zabezpieczyć przed płatną subskrypcją cykliczną i ją zastrzec. Następnie trzeba zareklamować transakcje kartowe.

Jeżeli z kolei operacja została wykonana przelewem, od razu trzeba poinformować o tym bank i złożyć zawiadomienie na policję.

PGE zaapelowało do swoich klientów, żeby zachowali szczególną ostrożność i ignorowali takie wiadomości.