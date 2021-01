W 2020 roku zabito na świecie 20 misjonarzy

Raport agencji Fides z 30 grudnia ujawnia, że ​​te morderstwa dotykają coraz częściej osób świeckich, a nie tylko księży czy zakonników. Dotyczy to Ameryki, Afryki, Azji i Europy. W sumie 20 misjonarzy poniosło śmierć za głoszenie wiary.

Spis przeprowadzany jest co roku przez watykańską agencję prasową Fides. Wynika z niego, że w 2020 roku odnotowano niewielki spadek liczby zabójstw misjonarzy. W 2019 śmierć poniosło ich 26, w 2018 aż 40. W całym XXI wieku, czyli od 2000 do 2020 roku zabito 535 misjonarzy, w tym pięciu biskupów. skazuje raport.

Na 20 misjonarzy, którzy zginęli w ub. roku było ośmiu księży, jeden zakonnik (brat), trzy zakonnice, dwóch kleryków i sześć osób świeckich. Ta lista obejmuje osoby zamordowane „na posterunku”, czyli w czasie pełnienia ich codziennej duszpasterskiej służby Bogu.

Agencja Fides podkreśla przykład 18-letniego kleryka. Porwano go i zabito w Nigerii. Powodem mordu było to, że „dalej głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa”.

Część zabójstw miała miejsce na terenach bezprawia i misjonarze padli ofiarami ogólnej fali przemocy. W poprzednich latach najbardziej niebezpieczna dla katolików była Afryka, teraz na czoło wysunęła się Ameryka Łacińska. W 2020 roku straciło tam życie pięciu księży i ​​trzech misjonarzy świeckich.

Trzy ofiary odnotowano w Nikaragui, dwie w Argentynie, po jednej w Salwadorze, Brazylii i Wenezueli. Afryka to siedem ofiar – ksiądz, trzy zakonnice, kleryk i dwie osoby świeckie. Morderstwa miały miejsce w Nigerii, RPA, Burkina Faso, Gabonie i Zambii.

Azja ma trzy ofiary, wszystkie zastrzelono. Są to ksiądz, seminarzysta i osoba świecka zabite na Filipinach i w Indonezji. W Europie dwie ofiary odnotowano we Włoszech. Chodzi o księdza i zakonnika. Pierwszego zamordował bezdomny, którym się opiekował, a drugi zginął po podpaleniu kierowanego przez niego ośrodka dla narkomanów i chorych na AIDS w pobliżu Katanii.

Misjonarze umierali także w ub. roku na koronawirusa. Zmarło ich ponad 400, a większość opiekowała się chorymi. Po lekarzach to największa grupa ofiar Covid-19 w Europie. Według raportu Fides na Starym Kontynencie „od końca lutego do końca września 2020 r., co najmniej 400 księży zmarło z powodu Covid-19”.

Źródło: Famille Chretienne