Wielki wiec poparcia Trumpa i zamieszki pod Kapitolem. „Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy” [VIDEO/FOTO]

W Waszyngtonie odbył się wielki wiec poparcia Donalda Trumpa. – Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy – oświadczył przed Białym Domem urzędujący prezydent USA.

W trakcie przemówienia do swoich sympatyków w centrum Waszyngtonu Trump kilkakrotnie wzywał swojego zastępcę Mike’a Pence’a do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie w Kongresie.

Pence – głównie w ceremonialnej roli – przewodniczyć będzie w środę posiedzeniu parlamentu, które ma potwierdzić wyniki głosowania Kolegium Elektorów z 14 grudnia, w którym zwyciężył stosunkiem głosów 306-232 Demokrata Joe Biden.

– Mam nadzieję, że Mike Pence postąpi dobrze. Jeśli Mike Pence postąpi dobrze, to wygramy wybory – powiedział prezydent.

Wyjaśnił, że oczekuje iż jego zastępca odeśle część głosów oddanych 14 grudnia przez elektorów do władz stanowych, które – jak to ujął – „decertyfikują” wyniki wyborcze.

Trump ponownie mówił o wyborczych oszustwach w głosowaniu 3 listopada. – Wiecie, co teraz mówi o nas świat? Mówią, że nie mamy wolnych i sprawiedliwych wyborów i wiecie czego jeszcze? Wolnej i sprawiedliwej prasy – przekazał.

Jednoznacznie oświadczył, że „nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy”. – Nie ustępujesz, jeśli jest kradzież. Nasze państwo ma dość i nie będziemy tego dłużej znosić – dodał.

Prezydent oznajmił także, że „nie jest zadowolony” z Sądu Najwyższego, który po wyborach podejmował niekorzystne dla niego decyzje.

Swoją krytykę skierował również w kierunku mediów w USA, które jego zdaniem stały się „wrogami ludzi”, „straciły swoją reputację” i Amerykanie już „nigdy więcej” im nie uwierzą.

Gospodarz Białego Domu zapowiadał, że w parlamencie „wydarzy się historia” i zobaczymy, czy „mamy odważnych przywódców”.

– Jeśli zrobią coś złego, to nigdy nie powinniśmy tego zapomnieć – zaapelował.

Po przemówieniu Trumpa jego zwolennicy ruszyli pod Kapitol, gdzie w Kongresie rozpocznie się posiedzenie. Miejscami wybuchły zamieszki pomiędzy demonstrantami a policją.

