Bosak o sytuacji w USA: To obraz słabnącej potęgi – nadchodzi czas nowej polityki

Krzysztof Bosak, były kandydat Konfederacji na prezydenta, zamieścił na Twitterze swoją ocenę sytuacji w USA. Według narodowca imperium amerykańskie chyli się ku upadkowi.

„4 osoby nie żyją. Protestujący w Kongresie. Ośmieszony system zabezpieczeń. Chaos we współpracy służb mundurowych. Anachroniczny, niewydolny system wyborczy. Zerowe zaufanie do elit. Dryf w lewo i symptomy anarchii. To obraz słabnącej potęgi. Idzie czas polityki wielowektorowej” – napisał Krzysztof Bosak, jeden z liderów narodowego skrzydła Konfederacji.

Wzburzony tłum w środę wtargnął do Kongresu, doprowadzając do przerwania jego posiedzenia, na którym zatwierdzano wynik wyborów prezydenckich.

Protestujący przeciw wynikom wyborów chodzili po korytarzach parlamentu, pozowali do zdjęć z posągami i obrazami i krzyczeli: „USA, USA”, „Zatrzymać oszustwo!” oraz „Nasza izba!”. Niektórzy mieli ze sobą flagi Konfederacji.

Demonstranci weszli m.in. do sali obrad oraz biura szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Jedna osoba została śmiertelnie postrzelona przez straż Kongresu. Ogółem w trakcie zamieszek zginęły cztery osoby.

Źródło: Twitter, PAP