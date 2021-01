Co z podziałem Mazowsza? Suski: projekt jest gotowy

PiS nie rezygnuje z podziału Mazowsza. Marek Suski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus wypowiedział się na temat projektu.

– Każdy projekt jest poprawiany. W Sejmie nawet legislatorzy stwierdzają różne drobne błędy. Natomiast głównym powodem jest po prostu COVID. Żeby dokonać podziału Mazowsza, trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików. Proszę sobie wyobrazić jak przeprowadzić wybory przy takim natężeniu COVID-u. To jest w tej chwili niewykonalne – mówił Marek Suski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

– Stąd też czekamy na złagodzenie pandemii. Liczymy na to, że szczepionka pomoże. A ostatnio nawet celebryci szczepiący się poza kolejnością być może pomagają nam w podziale Mazowsza. Chociaż skandaliczne to było z ich strony, ale już mówiąc zupełnie poważnie. Tak, projekt jest gotowy, natomiast czekamy na to, kiedy będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory. Tak mi się wydaje, że najwcześniej to późną wiosną – dodał polityk.

Chodzi o wygraną w wyborach samorządowych

PiS chce podzielić Mazowsze z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, w województwie bez Warszawy mają większą szanse na monopol na władzę – dziś w sejmiku wojewódzkim rządzi koalicja PO-PSL. Po drugie, nowe województwa zwiększą ilość środków unijnych, które przysługiwałyby Polsce.

Warszawa już od dawna nie jest „mazowiecka”

Wyłączenie Warszawy wraz z okolicami z województwa mazowieckiego nie jest złym pomysłem. Miasto stołeczne rozwija się dużo szybciej niż reszta regionu. Kulturowo Warszawa również nieszczególnie przystaje do reszty Mazowsza – zatraciła swój regionalny charakter na rzecz multikulturowego i globalistycznego.

Stolica w Radomiu, marszałkiem Marek Suski

Jeszcze na początku września media donosiły, że stolicą nowego województwa mazowieckiego, według informacji Wirtualnej Polski, zostałby Radom – była stolica woj. radomskiego.

Marszałkiem województwa miałby wtedy ponoć zostać wywodzący się z okręgu radomskiego obecny wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski.

Województwo stołeczne mniejsze, ale ludniejsze

Podstawą podziału Mazowsza ma być statystyczny podział regionu zatwierdzony przez Eurostat – informuje z kolei „Dziennik Gazeta Prawna”.

Województwo stołeczne stanowiłaby Warszawa wraz z obwarzankiem, czyli ośmioma powiatami, oraz z powiatem mińskim.

Po podziale województwo stołeczne lub warszawskie – nie znamy jeszcze nazwy – choć mniejsze od mazowieckiego, liczyłoby 2,8 mln osób. Mazowieckie natomiast 2,4 mln.

Kiedy ktoś „naprawi” podział Polski?

Obecna dyskusja nad podziałem mazowieckiego mogłaby się stać pretekstem do ponownego zastanowienia się nad podziałem Polski na województwa. Obecny podział na 16 województw nie ma żadnego sensu z punktu widzenia historii, kultury, czy ekonomii i polityki.

Najwięcej błędów popełniono przy tworzeniu województwa śląskiego. Z jednej strony na zachodzie włączono do niego Łużyce Górne i Dolne – co jeszcze jest wybaczalne, bo jest to mały region, którego wydzielenie mogłoby nie mieć sensu. W województwie śląskim znajduje się jednak spora część Małopolski i do dziś nikt nie wie z jakiego powodu właśnie tak wytyczono granice.

„Potworkiem” jest również kujawsko-pomorskie. Kujawy i Pomorze nie są ze sobą kulturowo blisko. Stąd konflikt pomiędzy mieszkańcami Bydgoszczy i Torunia. Historycznie i kulturowo większy sens miałoby kujawsko-sieradzkie.

Podobnych błędów jest o wiele więcej i są on przyczyną wolniejszego rozwoju wielu regionów oraz zanikania charakterystycznych kultur regionalnych.

Źródło: „WP”, „DGP”, nczas.com, Radio Plus