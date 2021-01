Jest bogatszy od Warrena Buffetta. Na czym dorobił się najbogatszy Chińczyk

Najbogatszy Chińczyk Zhong Shanshan ma majątek bliski 100 mld dolarów. Wyprzedził już m.in. założycieli Google czy legendarnego inwestora Warrena Buffetta.

Zhong Shanshan to najbogatszy Chińczyk i 6. najbogatszy człowiek świata. Jego majątek w chwili tworzenia najnowszej listy Bloomberga wynosił 91,5 mld dolarów i jest już bliski 100 mld dolarów.

Co ciekawe, zaledwie tydzień temu miał miejsce 11 z 77 mld dolarów. Dla porównania Warren Buffet 31 grudnia miał 86 mld dolarów.

Tylko w ciągu pierwszych dni 2021 roku jego majątek wzrósł o ponad 13 mld dolarów. Jeśli tempo to się utrzyma, to jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku Shanshan może okazać się bogatszy od szefa Facebooka Marka Zuckerberga (103 mld dolarów).

Zastanawiający jest fakt, że jeszcze we wrześniu 2020 roku Shanshan nagle został najbogatszym człowiekiem w Chinach z majątkiem ok. 58 mld dolarów.

Shanshan jest założycielem i właścicielem dwóch firm notowanych na giełdzie. Pierwsza z nich to Nongfu Spring – produkuje butelkowaną wodę do picia.

Nongfu Spring weszła na giełdę w Hongkongu we wrześniu 2020 roku, a jej wartość od tamtej pory wzrosła z ok. 24 mld dol. do obecnie 42,5 mld dol. Dla porównania w 2019 roku miała 3,5 mld dol. przychodów.

Drugi biznes Chińczyka to spółka medyczna Beijing Wantai Biological Pharmacy. Produkuje m.in. szczepionki.

Na giełdzie w Szanghaju zadebiutowała w kwietniu 2020 roku/ Jej wartość to obecnie 15,1 mld dol., przy 171 mln dol. przychodów w 2019 roku.

66-letni biznesmen jest dość ciekawą postacią. Media ochrzciły go mianem „Samotnego Wilka” ze względu na unikanie polityki czy grup interesów.

„Zhong przestał chodzić do szkoły podstawowej w czasie chińskiej rewolucji kulturowej, a w dorosłym życiu pracował m.in. jako robotnik na budowie, reporter w gazecie i sprzedawca napojów. Po tej ostatniej pracy założył pierwszy biznes – w latach 80. XX wieku, była to firma farmaceutyczna Yangshengtang Co. W 1996 r. stworzył Nongfu Spring, którą kieruje do dzisiaj” – wyjaśnia Business Insider.

