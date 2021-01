Już połowa francuskich nauczycieli boi się poruszać na lekcjach tematów związanych z islamem

Według badania IFOP 53 proc. nauczycieli francuskich publicznych szkół średnich spotkało się z przypadkami „kontrowersji religijnych” podnoszonych przez uczniów. Chodzi o kwestionujących program nauczania muzułmanów.

Trzy miesiące po zamordowaniu przez islamskiego terrorystę z Czeczenii nauczyciela Samuela Paty’ego, IFOP przeprowadził sondaż na zlecenie Fundacji Jeana-Jaurèsa i tygodnika „Charlie Hebdo”.

Jego wyniki opublikowano w środę 6 stycznia.

Wynika z niego, że ​​53% nauczycieli spotykało się w swoich szkołach z przypadkami kwestionowania niektórych tematów nauczania lub ich odrzucania z przyczyn religijnych.

To o siedem procent więcej, niż w podobnej ankiecie Ifop-CNAL z 2018 roku.

Jako wyzwanie postrzega to 43% nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Problem pojawia się na lekcjach WF (odmowa ćwiczeń muzułmanek), co zaobserwowało 27% nauczycieli, na lekcjach poświęconych tematom laicyzmu (26%), także edukacji seksualnej, równości dziewcząt i chłopców, stereotypów dotyczących płci (po 25%).

Sześciu na dziesięciu nauczycieli (59%) przynajmniej raz zauważyło w swojej obecnej placówce jakąś formę „separatyzmu religijnego” o różnym nasileniu.

Wymieniane przykłady to np. to nieobecność uczennic na lekcjach pływania (45%), problemy z potrawami na stołówkach szkolnych (40%), a nawet odmowa wstępu do miejsc o charakterze religijnym (np. zwiedzania kościołów) podczas wycieczek szkolnych (28%).

Według tego badania, połowa ankietowanych nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich (49%) przyznała się, że aby uniknąć incydentów i awantur dokonali autocenzury nauczania zahaczającego o kwestie religijne. Od 2018 roku odsetek auto-cenzurujących się nauczycieli wzrósł o 13%.

Najgorsza sytuacja panuje w tzw. „dzielnicach wrażliwych”. Podobne przypadki konfrontacji uczniów muzułmanów z laicką szkołą zauważono tam w 34% placówek szkolnych, a dla całej Francji jest to tylko 14%.

Podczas uroczystości hołdu dla Samuela Paty’ego 19% nauczycieli stwierdziło, że zaobserwowało jakieś formy protestu i dezaprobaty wobec tych uroczystości na terenie szkoły. Ministerstwo oświaty odnotowało we Francji prawie 800 incydentów w czasie takich szkolnych ceremonii.

Par lâcheté et soumission, nos gouvernants ont réglé la France à l’heure islamique. On ne négocie pas avec les islamistes, on les combat. pic.twitter.com/vk9pQ0EdNj — Jordan Bardella (@J_Bardella) January 6, 2021

Źródło: France Info