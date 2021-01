Kim jest człowiek w skórze bizona, który wdarł się do Kapitolu? To szaman tajemniczej organizacji

Zdjęcia wytatuowanego i odzianego jedynie w skórę bizona mężczyzny, który wdarł się do Kapitolu robią furorę w sieci. Okazuje się, że jest on dość popularną postacią.

Mężczyzna w skórze bizona to aktor Jake Angeli, znany jako szaman QAnon. Należy on do organizacji tajemniczego QAnona, czyli osoby, która według jej popleczników, ma dostęp do najsilniej strzeżonych tajemnic USA, posiada poświadczenie bezpieczeństwa typu Q, i udostępnia je za pomocą serwisów internetowych, które zapewniają całkowitą anonimowość.

Według członków tej organizacji (trudno to zdefiniować – red.) Donald Trump wraz z Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych rozpracowuje ogólnoświatową grupę przestępczą zajmującą się m.in. handlem nieletnimi.

Angeli jest szamanem tej organizacji i pojawia się od kilku lat na wszystkich ważniejszych protestach – bez różnicy, która strona je organizuje.

Szaman najczęściej widywany był pod Kapitolem Stanowym Arizony. Tym razem jednak udało mu się, wraz z kilkoma innymi poplecznikami QAnona, wtargnąć do Kapitolu w Waszyngtonie.