Kolejny skandal we francuskim futbolu. Benzema na ławie oskarżonych

Pisaliśmy już o rozmaitych aferach związanych z francuskimi piłkarzami. A to Thuram junior opluwa białego rywala, podczas gdy jego tata „walczy z rasizmem” i „opluwaniem Czarnych”, a to piłkarze trójkolorowych Karim Benzema, Mamadou Sakho i Tiémoué Bakayoko „polubili” w mediach społecznościowych wpis rosyjskiego sportowca muzułmanina z Dagestanu. Opublikował on zdjęcie nazwanego „śmieciem” prezydenta Francji, z odciśniętą podeszwą buta na jego twarzy. Poszło o rzekomą islamofobię Macrona.

Nazwisko Benzemy pojawia się w wielu dziwnych kontekstach pozasportowych. Z pochodzenia Algierczykiem. Zaczynał w Olimpiqu Lyon, w kadrze debiutował w 2005 roku. Krytykowano go za manifestacyjne nieśpiewanie francuskiego hymnu narodowego przed meczami reprezentacji. Obecnie gra w Realu.

Benzema wraz z innym francuskim piłkarzem, Franckiem Ribéry’m (także muzułmaninem) zamieszany był w aferę seksualną z udziałem nieletniej Zahii Dehar. Kolejny jego wybryk to udział w szantażowanie kolegi z reprezentacji Mathieu Valbueny.

Za ten ostatni wyczyn stanie przed sądem w Wersalu. Prokuratura zdecydowała się bowiem postawić przed sądem tego piłkarza Realu Madryt. Usłyszał zarzuty współudziału w szantażu swojego byłego kolegi z kadry Mathieu Valbueny w 2015 roku.

Benzema nakłaniał Valbuenę, by zapłacił szantażystom, którzy grozili mu ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Materiałem dowodowym są billingi rozmów Benzemy. Za przypisywane mu czyny grozi we Francji kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

Benzema nie przyznaje się do winy. Oprócz niego na ławie oskarżonych zasiądą jeszcze cztery inne osoby. Zarzut zmieniono z „próby szantażu” na „współudział”. W sumie o wyłudzanie pieniędzy od Valbueny oskarżone są 4 osoby.

W 2015 roku zawodnik kadry i Olympique Lyonnais odebrał kilka telefonów z żądaniem zapłacenia ponad 100 000 euro w zamian za nie opublikowanie sekstaśmy z jego udziałem. Piłkarz ostatecznie poszedł na policję. Śledczy z policji w Wersalu zastawili pułapkę i szantażyści wpadli.

W sprawę był też zamieszany piłkarz Djibril Cissé. Prokuratura ostatecznie usunęła go z aktu oskarżenia. Karim Benzema od 2015 roku nie był już powoływany do kadry przez selekcjonera Didiera Deschampsa. W drużynie narodowej rozegrał 81 spotkań i zdobył 27 bramek.

Karim Benzema será juzgado por caso de chantaje por video sexual https://t.co/IFF0LjoP1d pic.twitter.com/gKQFFQ2OWx — Diario El País (@elpaishn) January 7, 2021

Źróło: AFP/ Frane Info/ PAP