Najpierw podatek cukrowy, teraz „pełna akcyza”. Wyroby tytoniowe mogą zdrożeć

Wyroby tytoniowe mogą zdrożeć. Resort Zbigniewa Ziobry ma plan na akcyzę.

Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry proponuje zmianę sposobu wyliczania akcyzy na niektóre produkty tytoniowe. Jak informuje portal Money.pl pomysł Ziobry rozważa resort finansów.

Chodzi o nowatorskie wyroby tytoniowe, do których zaliczamy m.in. coraz popularniejsze podgrzewacze tytoniu.

Gdyby rozwiązanie Ziobry weszło w życie, to nowa akcyza miałaby przynieść do budżetu miliony złotych.

Poprawka proponowana przez resort sprawiedliwości polega na wprowadzeniu stałej stawki na wyroby nowatorskie.

– Obecnie wynosi ona 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, natomiast stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych to 0,55 zł za każdy mililitr. W nowym projekcie miałaby ona wynosić 239,3 zł za każde 1000 sztuk sprzedanych wyrobów nowatorskich – wyjaśnia Gazeta.pl.

Zdaniem resortu Ziobry takie rozwiązanie ma uprościć przepisy i pozwoli „ustabilizować” wpływy z akcyzy.

Według wyliczeń ministerstwa sprawiedliwości każda paczka papierosów to 9 zł akcyzy, wyroby nowatorskie przynoszą natomiast ponad trzykrotnie mniejszy wpływ do Skarbu Państwa.

Przedstawiciele branży nie kryją zaskoczenia. Jak wskazują, zróżnicowanie podatkowe względem wyrobów tytoniowych powinno występować ze względu na niższą szkodliwość dla zdrowia wyrobów nowatorskich.

Źródło: Money.pl / Gazeta.pl