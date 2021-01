Opozycja we Francji oskarża rząd o fatalne przygotowanie logistyki szczepień. Seniorom podsuwa się do czytania 58 stron pouczenia

„Nieprzygotowanie, zła logistyka” – krytykuje rząd Gérard Larcher, przewodniczący Senatu Francji z partii Republikańskiej (LR). Inni mówią nawet o „upadku państwa”.

We wtorek 5 stycznia we Francji zaszczepiono tylko 5000 osób. To i tak rekordowa liczba od rozpoczęcia tej operacji.

Przewodniczący Senatu Larcher krytykuje fatalne przygotowania logistyczne i nie przygotowanie służby zdrowia do takiego rodzaju szczepionki. Chodzi zwłaszcza o jej przechowywanie.

Rząd zamierza docelowo utworzyć 500 ośrodków szczepień. Larcher postuluje by w tym celu oprzeć się na samorządach i infrastrukturze gmin. Wymagałoby to jednak zmiany strategii.

Swoje robi tu biurokracja. Prawdziwy ewenement to 58-stronicowy dokument, który jest podsuwany do zapoznania się seniorom w domach opieki. Dopiero po tej lekturze mają oświadczyć, czy zgadzają się na szczepienie, czy nie.

Larcher widzi wyjście w decentralizacji procesu szczepień i współpracy z samorządami. Krytykuje także politykę informacyjną rządu. W imieniu Senatu zapowiedział także powołanie komórki monitorującej ​​konsekwencje j pandemii Covid-19, od skutków zdrowotnych i ekonomicznych, po społeczne.

Początek szczepień we Francji poniósł fiasko. Media donoszą nawet, że rząd po cichu zwrócił się o pomoc w opracowaniu strategii do amerykańskiej agencji konsultingowej McKinseya. Miało chodzić o „ramy logistyki” i „wspieranie koordynacji operacyjnej”.

Uraziło to dumę narodową wielu polityków. Zarówno po prawej jak i lewej stronie pojawiły się głosy krytyki i wypowiedzi o „przyznaniu się rządu do bezradności”. Bastien Lachaud z lewackiej Francji Zbuntowanej mówił nawet o „upadku państwa”.

Źródło: France Info/ Le Figaro