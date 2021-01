Paskudna prowokacja wójta polskiej gminy. Banderowskie pozdrowienie w świątecznych życzeniach [FOTO]

Wójt gminy Gromadka na Dolnym Śląsku Dariusz Pawliszczy dopuścił się skandalicznego wpisu na swoim facebookowym profilu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym złożył życzenia zwieńczone pozdrowieniem banderowskich zbrodniarzy. Na zdjęciu dołączonym do wpisu, widać dziewczynkę, która zdaje się wykonywać salut rzymski.

Dariusz Pawliszczy od 2006 roku jest wójtem gminy Gromadka na Dolnym Śląsku. Jest narodowości ukraińskiej i mocno angażuje się w inicjatywy tej społeczności.

Ten oto pan postanowił złożyć najlepsze życzenia świąteczne swoim rodakom, zakańczając radosne przesłanie banderowskimi pozdrowieniami – „Sława Ukrainie! Herojam Sława!”.

Obrzydliwe, żenujące, paskudne i prowokacyjne.

Człowiek pełniący ważną funkcję w polskim samorządzie i to od kilkunastu lat dopuścił się czegoś tak ohydnego. Wykorzystał organizacyjne pozdrowienie banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy w bestialski sposób wymordowali ponad 100 tys. Polaków.

Tym wpisem zakpił ze swoich wyborców, pełnionego urzędu, wszystkich Polaków i państwa polskiego.

To jednak nie wszystko. Sporo kontrowersji budzi też fotografia zamieszczona pod życzeniami. „Do życzeń zostało dołączone zdjęcie przystrojonej choinki i małej dziewczynki wykonującej gest wyglądający na tzw. salut rzymski” – ocenia portal Kresy.pl.

Dariusz Pawliszczy, wójt gminy Gromadka w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, niedawno złożył na portalu społecznościowym życzenia świąteczne, w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym i greckokatolickim. Życzenia świąteczne zakończył ban pic.twitter.com/oqNkAo5jS8 — m02 (@CentrumPol) January 5, 2021

Sprawę skandalicznego wpisu nagłośnił m.in. Mariusz Gierus, radny miasta Jelenia Góra, zaangażowany w sprawy kresowe. – Dla mnie to brzmi tak, jakby ktoś powiedział: „Zdrowych, wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Heil Hitler!”. I jeszcze do tego uwieńczył takie życzenia gestem, choćby dziecka, ale w typie tzw. salutu rzymskiego – powiedział w rozmowie z portalem Kresy.pl.

– Gdyby to zrobił przeciętny człowiek, nawet narodowości ukraińskiej, to uznałbym to za jakąś prowokację lub wyrażenie opinii, czym powinny zająć się odpowiednie służby pod kątem złamania przepisów o zakazie promowania treści faszystowskich czy nazistowskich. Natomiast najbardziej bulwersuje to, że jest to wpis osoby publicznej, pełniącej ważne w samorządzie polskim stanowisko wójta gminy. Wójt polskiej gminy gromadka składa życzenia, które moim zdaniem charakter skrajnie i skandalicznie wręcz prowokacyjny. A że sam jestem samorządowcem, radnym nieodległej, Jeleniej Góry uznałem za swój obowiązek, by podnieść ten temat publicznie – zaznacza Gierus.

Kiedy zrobiło się zamieszanie, wójt usunął swój paskudny wpis, ale jeleniogórski radny twierdzi, że to za mało.

– Ktoś, kto jest wójtem polskiej gminy, nawet jak utożsamia się ze swoim ukraińskim pochodzeniem, to jednak reprezentuje polską rację stanu. Pełni urząd polski, a nie ukraiński. To skrajnie nieodpowiedzialne działanie, będące w tym kontekście bezczelną prowokacją. To tak, jakby wójt polskiej gminy na Opolszczyźnie, mający jakieś korzenienie niemieckie czyt utożsamiający się z narodem niemieckim, składał wszystkim życzenia, już mniejsza z tym, że w języku niemieckim, ale wieńcząc je słowami „Heil Hitler” lub innym, faszystowskim zawołaniem z czasów II wojny światowej – stwierdził słusznie.

Dalej zaznaczył, że nie wyobraża sobie, żeby wszystko przeszło bez echa. Podkreślił, że bagatelizowanie takiej prowokacji to „albo skrajna ignorancja, albo szkodzenie polskiej racji stanu”.