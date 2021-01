Sasinowe rekompensaty dla Poczty Polskiej. Jest decyzja KBW

Krajowe Biuro Wyborcze wypłaci rekompensaty dwóm podmiotom, które zrealizowały polecenie premiera związane z przeprowadzeniem majowych wyborów prezydenckich, które jednak się nie odbyły. Poczta Polska otrzyma 53 mln 205 tys. zł. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych – 3 mln 245 tys. zł.

W lipcu 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw w celu „zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia” w związku z mniemaną pandemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Zakłada ona, że podmioty – które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego – mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia.

Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało , że wnioski Poczty Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zostały rozpatrzone i podjęto decyzję o wypłacie rekompensaty. KBW ustaliło wysokość rekompensaty dla Poczty Polskiej na kwotę 53 mln 205 tys. 344 zł. Kwota 17 mln 91 tys. 961 zł została uznana za niezasadną.

W przypadku Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych KBW ustaliło wysokość rekompensaty na kwotę 3 mln 245 tys. 61 zł. Kwota 959 tys. 264 zł została uznana za niezasadną.

W przypadku wniosku Poczty Polskiej dotyczącego rekompensaty nie uznano m.in. części kwoty za magazynowanie pakietów wyborczych. Część nieuznanych wydatków stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

W grudniu 2020 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie przyznania szefowi KBW, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowej rekompensaty podmiotom, które zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Wybory w ramach „przeciwdziałania Covid-19”

Wiosną ub.r., w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk informował, że premier Mateusz Morawiecki wydał 16 kwietnia decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań „w zakresie przeciwdziałania Covid-19” na podstawie przepisów ustawy „covidowej” z 2 marca 2020 r.

– Premier polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym a PWPW – wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Każdorazowo premier wyznaczał ministrów – Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji – jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami – informował Dworczyk.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł we wrześniu ub.r. o nieważności kwietniowej decyzji premiera zobowiązującej Pocztę Polską do przygotowania w maju 2020 r. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Sąd uznał, że decyzja ta rażąco naruszyła prawo. Od wyroku WSA premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do wyborów 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym ostatecznie nie doszło. Państwowa Komisja Wyborcza 7 maja br. zakomunikowała, że głosowanie 10 maja nie może się odbyć i nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Wybory prezydenckie przeprowadzono 28 czerwca (I tura) i 12 lipca (II tura) w zdecydowanej większości w sposób tradycyjny.

Źródła: PAP/nczas.com