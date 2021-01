Służyła w wojsku 14 lat. 4 razy była na wojnie. Zginęła w Waszyngtonie na Kapitolu. Szokujące nagrania [VIDEO]

Wyborcy Trumpa wdarli się na Kapitol do budynku Kongresu, gdzie odbywała się połączona sesja dwóch Izb i gdzie zatwierdzano wybór nowego prezydenta. W czasie starć z ochroną oraz policją kongresową zastrzelona została 44-letnia Ashli Babbitt z San Diego. Okazało się, że kobieta przez 14 lat służyła w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych i była na 4. wojennych misjach.

Jej maż w rozmowie z telewizją KUSI powiedział, iż Ashli była wielką patriotką i zwolenniczką Donalda Trumpa. Na wiec do Waszyngtonu przyleciała z drugiego końca Stanów Zjednoczonych, z San Diego.

Ashli została postrzelona w okolice szyi przez czarnoskórego agenta służb. Prawdopodobnie strzał padł, gdy próbowała przez okno dostać się do jednego z pomieszczeń Kapitolu.

Oficjalnie nie wiadomo, kto strzelał i jak dokładnie wyglądały okoliczności, chociaż w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać Babbit. Mimo prób tamowania krwotoku i reanimacji kobieta zmarła. Policja metropolitalna Waszyngtonu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kobiety.

W zamieszkach w Waszyngtonie i na Kapitolu zginęły 4 osoby.

Here is the video of when & who shot Ashley Babbit today in DC pic.twitter.com/7bK4eMjxln

— TxGodmotheriii 2.0 (@TxGodMother3) January 7, 2021