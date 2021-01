Uczniowie wrócą do szkół po feriach? Niedługo MEN przekaże „wstępne decyzje”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się, by 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócili do szkół. Jutro MEN ma poinformować dyrektorów o wstępnych decyzjach.

Zgodnie z zapowiedziami resort edukacji ma jutro przekazać dyrektorom szkół informacje o wstępnych decyzjach ws. powrotu uczniów do szkół. Ostatecznie mają one być ogłoszone w nadchodzącym tygodniu.

Rzecznik MEN, Anna Ostrowska, podkreśliła, że uczniowie klas I-III to grupa priorytetowa, jeśli chodzi o powrót do nauczania stacjonarnego. Powodem jest fakt, że edukacja zdalna w tej grupie jest najmniej efektywna.

– To tam nauka zdalna jest najmniej efektywna. Ci najmłodsi uczniowie potrzebują kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami. To właśnie w tych klasach dzieci zdobywają pierwsze szlify swojej edukacji. Faktycznie ten kontakt i wsparcie psychologiczne, które się odbywa w ramach stacjonarnej nauki szkolnej, jest niezwykle ważne w pierwszym etapie nauczania. W związku z tym najmłodsi są brani pod uwagę jako pierwsza grupa uczniów, która po feriach miałaby wrócić do szkół – przekazała rzecznik MEN.

Minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował w mediach, że powrotu do szkół nie uzależniono od akcji wyszczepiania Polaków. Jednocześnie przekazał, że na przyszły tydzień zaplanowano testowanie nauczycieli klas I-III, którzy będą wracać do szkół. Zapisy na szczepienia dla nauczycieli rozpoczną się 15 stycznia.

Źródła: Radio Maryja/nczas.com