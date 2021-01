VIII Zjazd Partii Robotniczej Korei bez masek, a Kim w garniturze mówi o zawalonej „pięciolatce”

Jak podaje północnokoreańska agencja prasowa KCNA, od wtorku 6 stycznia trwa w Pjongjangu 8 Zjazd Partii Robotniczej Korei (WPK). Pierwszy od pięciu lat i dopiero ósmy w historii Korei Północnej. Komentatorzy zwracają uwagę na światowy kontekst zjazdu, którym jest zmiana ekipa w USA.

Komunistyczna telewizja koreańska transmituje obrady spędu, w którym uczestniczy 7 000 delegatów.

Media zwracają uwagę, że nikt z nich nie nosi masek, bo oficjalnie KRL-D jest od pandemii koronawirusa wolna.

Druga ciekawostka to samokrytyka przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w czasie przemówienia otwierającego posiedzenie. Kim mówił o „niepowodzenie pięcioletniego planu gospodarczego”, przyjętego na zjeździe partii w 2016 roku.

Powiedział, że „prawie wszystkie sektory gospodarki są dalekie od osiągnięcia wyznaczonych celów”, co przekazała agencja KCNA. Zjazd ma przeanalizować „doświadczenia i błędy popełnione w tym okresie” – mówił Kim Dzong-un.

Bacznie obserwuje się zmiany w prezydium Zjazdu. Siostra Kim Jong-un i jej doradca Kim Yo Jong zostali do niego wybrani, co uznano za oznakę rosnących wpływów tej pary.

Komentatorzy zwracają uwagę nawet na ubranie Kima. Zamiast „mundurka”, wystąpił ubrany w czarny garnitur. W klapie miał jednak wpięte znaczki z wizerunkami ojca i dziadka.

Komentarze dotyczące Zjazdu partii komunistycznej wskazują, że skoro Kim Dzong Un przyznał się do błędów, może to oznaczać fatalną sytuację gospodarczą Korei Północnej. Także to, że międzynarodowe sankcje mające zmusić Pjongjang do porzucenia programu nuklearnego i rakietowego przynoszą skutek.

Rok temu KRL-D zamknęła granice, aby uchronić się przed pandemią koronawirusa. Pjongjang twierdzi, że nie odnotował żadnych przypadków Covid-19, w co obserwatorzy raczej wątpią.

Analitycy twierdzą, że obrady koncentrują się na sprawach krajowych i Zjazd powinien ponownie potwierdzić wagę „samowystarczalności” kraju. Spodziewane jest też ogłoszenie nowej „pięciolatki”.

Organ partii, gazeta Rodong Sinmun wezwała przed zjazdem „do niezachwianej lojalności wobec przywódcy Korei Północnej”.

Dodano, że aby ten rok był „zwycięski” rok, potrzebny jest „duch jedności”. Zjazd poprzedziły masowe kampanie mobilizacyjne, w których wezwano Koreańczyków do „czynu społecznego” i pracy przez 80 dni w godzinach nadliczbowych.

Zdjęcia satelitarne pokazały „intensyfikację przygotowań do parady militarnej”, która prawdopodobnie zakończy VII Zjazd. Po poprzednim zjeździe w 2016 roku parada trwała przez cztery kolejne dni.

Źródło: AFP/ Ouest France