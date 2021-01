W odmętach lewackiego szaleństwa. Nie chcieli deportować imigranta-przestępcy przez 7 lat. Aż został terrorystą i zamordował

W Wielkiej Brytanii toczy się rozprawa przeciwko islamskiemu terroryście z Libii, który latem zamordował 3 osoby. Okazało się, że mimo iż był przestępcą, przez 7 lat nie potrafiono go deportować.

W lipcu 2020 roku 26-letni Khairi Saadallah, imigrant z Libii, krzycząc „Allah akbar” nożem zamordował trzy osoby w Reading Park na południu Anglii. Kolejnych kilka ranił. Atak miał podłoże terrorystyczne. W Old Bailey trwa proces islamskiego terrorysty.

W czasie rozprawy okazało się, że brytyjskie władze przez 7 lat nie umiały doprowadzić do deportowania Libijczyka – mimo, iż wielokrotnie popełniał przestępstwa i odbywał wyroki więzienia.

Prokuratura przekazała sądowi, że Saadallah przyleciał z Trypolisu w Libii do Wielkiej Brytanii w 2012 roku na podstawie wizy turystycznej. Potem wystąpił o azyl twierdząc, że był członkiem grupy zbrojnej, która pomogła obalić pułkownika Muammara Kadafiego.

Azylu odmówiono, ale dla władz deportacyjnych Libijczyk zniknął. Pojawiał się za to w raportach kryminalnych. Okazało się, że przez 7 lat Saadallah popełniał liczne przestępstwa – uczestniczył m.in.w atakach na tle rasowym i „zaliczył” napaść na policjantkę. Libijczyk odsiadywał w związku z tym kary więzienia.

W 2014 roku wszczęto wobec niego procedury deportacyjne, ale szybko je porzucono. Podobnie było w 2018 roku, kiedy Saadallah miał już na koncie wiele przestępstw. Stwierdzono, że nie można go deportować do Libii, bo sytuacja jest niestabilna. Na dodatek dano mu prawo pobytu do 2023 roku. W 2019 roku, po kolejnym wyroku skazującym, znów wszczęto procedurę deportacji, która skończyła się niczym.

5 czerwca Libijczyk opuścił więzienie. 21 czerwca, w biały dzień, zaatakował przypadkowe osoby nożem w Reading park. Zamordował trzech mężczyzn, a 3 kolejne ofiary ranił, zanim został obezwładniony.