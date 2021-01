W odmętach lewackiego szaleństwa. Parytety etniczne w pogodzie. Nadciaga Ahmet a po nim będzie Halim

Grupa dziennikarzy nazwała system niskiego ciśnienia przynoszący we wtorek do Niemiec mroźne temperatury, ciemne chmury i śnieg, tureckim imieniem. Jak mówią ma to odzwierciedlić coraz bardziej zróżnicowaną populację kraju.

Niemieccy dziennikarze postanowili zaprowadzić parytety etniczne i płciowe w zjawiska pogodowe. Dlatego tez Zygfryd ustępuje teraz Ahmetowi – chodzi front niskiego ciśnienia, który nadciągnął we wtorek i przyniósł zimno i śnieg.

Po Turku Ahmecie ma być Kurd Cemal, Arab Hakim a nawet Grek Dimitrios i pochodzący z Bałkanów Goran.

Nie wiadomo czy niemieccy dziennikarze maja zgodę Turków, by paskudna pogodę nazwać tureckim imieniem. Nosiciele politpoprawności i równeijszej równosci nie zapomnieli tez o paniach z różnych krajów.

Teraz systemy wysokiego ciśnienia będą miały imiona żeńskie w tym polskie Bożena. Będzie tez Chana i Dragica.

Akcję wyrównywania parytetów i likwidowania dyskryminacji rasowej w pogodzie prowadzi stowarzyszenie dziennikarzy New German Media Makers.

W Niemczech z wyprzedzeniem każdy może kupić za kilkaset euro nazwy dla różnych zjawisk pogodowych – frontów ciepła, zimna, niskiego wysokiego ciśnienia, susze opady etc. Stowarzyszenie więc wykupiło zarezerwowało sobie prawo do nazwania wielu zjawisk pogody w 2021 roku.

– Pogoda ma być teraz bardziej wielokulturowa – mówi w rozmowie z Associated Press, szefowa stowarzyszenia Ferda Ataman.

– Do tej pory nasza pogoda miała głównie typowe niemieckie nazwy, mimo że około 26 procent ludzi w Niemczech ma korzenie imigranckie – powiedziała Ataman, której rodzice przyjechali z Turcji.

Stowarzyszenie chce przeprowadzić zmiany podobne do tych jakie miały miejsce w 1998 roku. Do tego czasu fronty niosące brzydka pogodę nosiły imiona żeńskie. Od tamtego czasu mają już tylko imiona męskie, zaś żeńskimi określana jest ładna pogoda.

Stowarzyszenie New German Media Makers chce tez zaprowadzenia parytetów rasowych w dziennikarstwie. Dzienniki, stacje etc miałyby ustalić limity zatrudnienia dla poszczególnych grup etnicznych i ze względu na pochodzenie. Chce więc zaprowadzenia rasizmu, bo uważa, że jest za mało dziennikarzy, którzy nie mają niemieckiego pochodzenia, tylko imigranckie.

Według rasistów z New German Media Makers trzeba to wyrównać, bo 26 procent Niemców ma imigranckie pochodzenie, podczas gdy wśród dziennikarzy 5 do 10 procent.