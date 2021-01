Zgłoszono trzy zgony niedługo po zaszczepieniu na koronawirusa. Sprawie przygląda się Islandzka Agencja Leków

Trzy zgony po szczepieniu zgłoszono na Islandii – informuje portal icelandnews.is. Sprawą zajmuje się Islandzka Agencja Leków, jednak jak na razie nie wiąże się zaszczepienia na koronawirusa ze zgonami.

Islandzka Agencja Leków zbiera informacje o przypadków zgonów po szczepieniu na koronawirusa. Do 4 stycznia odnotowano 16 osób, które zgłosiły wystąpienie efektów ubocznych.

U większości osób objawy miały łagodny przebieg, krótkotrwały i ustępujący niedługo po zaszczepieniu. U kilku osób sytuacja okazała się jednak gorsza i u 4 zgłaszających się zaobserwowano wystąpienie objawów ubocznych, które opisano jako „poważne”.

W tym zgłoszono trzy przypadki śmierci niedługo po zaszczepieniu na koronawirusa, których jednak oficjalnie nie wiąże się z przyjęciem szczepionki. Wszystkie trzy przypadki dotyczyły starszych, schorowanych osób.

Lekarz naczelna domu opieki Mörk poinformowała, że doszło tam do śmierci 90-letniego mężczyzny i przypadek ten został zgłoszony do IAL. – Ale to nie oznacza, iż uważamy, że istnieje bezpośredni związek przyczynowy między szczepieniem a zgonem – powiedziała Helga Hansdóttir.

– Mamy tu bardzo wrażliwą grupę ludzi, bez względu na to, czy chodzi o Covid-19 czy inne choroby – podkreśliła. Oczywiście śmierć w tym wieku może być zupełnie naturalna, jednak IAL przyjrzy się temu i trzem innym przypadkom zgonu niedługo po przyjęciu szczepionki.

Naczelna lekarz domu opieki podkreśliła, że wszelkie ewentualne zgony osób, które zostaną zaszczepione i umrą będą zgłaszane do Agencji. Tymczasem w ośrodku zaszczepiono już ponad 95 procent pensjonariuszy i nie odnotowano wielu odczynów poszczepiennych.

– W niektórych przypadkach może wystąpić odczyn poszczepienny w postaci zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia, a także ból mięśni, katar i inne podobne objawy – dodała Hansdóttir.

– Nie mam wątpliwości, że szczepionka jest dobrym wyjściem. To był bardzo trudny rok w domach opieki. Czterdzieści procent osób, które zmarły z powodu Covid-19, to właśnie pensjonariusze domów opieki – powiedziała. – Towarzyszyła temu izolacja społeczna, ponieważ musieliśmy ograniczyć wizyty, a nawet ich zakazać. Wszystko to miało znaczny wpływ na jakość życia ludzi.

Do sprawy odniosła się także Rúna Hauksdóttir, dyrektor Islandzkiej Agencji Leków, która podkreśliła, iż każdy przypadek zgonu w niedługim czasie po zaszczepieniu na koronawirusa będzie dokładnie zbadany.

– Wszystkie przypadki zostaną zbadane i dlatego kładziemy duży nacisk na ich zgłaszanie – powiedziała. Jak podkreśliła w obecnych przypadkach „nie można jednak potwierdzić, że śmierć miała związek ze szczepieniem”.

Dopuszczona do użytku jako pierwsza w Polsce szczepionka Pfizer-BioNTech posiada ulotkę, w której dokładnie opisano wszystkie możliwe skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania. Więcej na ten temat: